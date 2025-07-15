Rusiji će do 2030. nedostajati 11 miliona radnika

Rusija se suočava s dugoročnom ekonomskom prijetnjom koja bi mogla nadmašiti i rat u Ukrajini i zapadne sankcije: demografskom krizom.

Kako piše Business Insider, danas je ruski ministar rada Anton Kotjakov tijekom sastanka s predsjednikom Vladimirom Putinom naglasio razmjere ovog problema.

- Prema našim procjenama, do 2030. godine moramo uključiti 10.9 miliona ljudi u ekonomiji - rekao je Kotjakov Putinu, prema objavi s Kremlja.

Kotjakov je pojasnio da je taj broj potreban kako bi se nadomjestilo 10.1 milion ljudi koji će otići u mirovinu i otvorilo 800.000 novih radnih mjesta. Upozorio je da bi, ako rast produktivnosti bude manji od predviđenog, moglo doći do "dodatnog manjka radne snage".

Pitanje etničkog opstanka i porez na dostojanstvenu starost

Ove izjave dane su na sastanku u Kremlju posvećenom demografiji i zdravstvu. Članovi Putinova kabineta raspravljali su o mjerama za povećanje nataliteta, uključujući financijske poticaje poput isplata gotovine i poreznih olakšica za velike obitelji, navodi Business Insider.

Putin je rast stanovništva proglasio nacionalnim prioritetom, nazvavši ga pitanjem "etničkog opstanka" i potičući žene da imaju čak osmero djece.

S druge strane, zastupnik ruske Državne dume i umirovljeni general-pukovnik Andrej Guruljov zauzeo se za uvođenje poreza na dostojanstvenu starost za građane bez djece.

Kako piše ruski medij Tsargrad, Guruljov je izjavio da je razgovarao s bivšim guvernerom Zabajkalskog kraja Ravilom Geniatulinom o mogućnosti ponovnog uvođenja poreza za Ruse koji nemaju djecu. Tijekom razgovora, bivši čelnik Zabajkalskog kraja postavio je pitanje tko bi trebao brinuti o građaninu bez djece u starosti.

Parlamentarac je odgovorio da se mnogi ljudi, kada se nađu u slabom stanju, oslanjaju na pomoć države.

"Jer nikome niste potrebni, nikoga niste ostavili iza sebe. Zašto bi država trebala ispunjavati te obveze? Onda, dragi moji, platite porez za dostojanstvenu starost ako ne želite imati djecu", tvrdi Guruljov.





"Broj stanovnika mogao bi se prepoloviti do kraja stoljeća"

U 2024. godini broj rođenih u Rusiji pao je na 1.22 miliona - najnižu razinu od 1999. godine - dok je broj umrlih porastao za 3.3% na 1.82 milijuna, prema službenim podacima. Broj stanovnika je prošle godine bio oko 146 milijuna.

No, povećanje broja rođenih nije jedini ruski izazov. Rat u Ukrajini pogoršao je nedostatak radne snage, jer su ozljede i smrt na bojištu smanjile radno aktivno stanovništvo, a odlazak mladih i visokoobrazovanih iz zemlje dodatno narušava situaciju.

Demografske prognoze toliko su loše da bi se broj stanovnika mogao prepoloviti do kraja ovog stoljeća, stoji u izvješću think-tanka Atlantic Council iz kolovoza. Tvrtke već osjećaju pritisak - poslodavci sve češće zapošljavaju umirovljenike pa čak i tinejdžere.

Nedostatak radne snage povećao je plaće i potaknuo inflaciju, dodatno opterećujući gospodarstvo već izobličeno ratnom potrošnjom.

Samo prošlog mjeseca, ministar ekonomije Maksim Rešetnjikov upozorio je da je zemlja "na rubu" recesije.