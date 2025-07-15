Češka i Velika Britanija potpisale memorandum o nuklearnoj energiji

Češka i Velika Britanija su potpisale memorandum o nuklearnoj energiji, objavio je češki premijer Petr Fiala nakon sastanka sa svojim britanskim kolegom Kirom (Keirom) Starmerom u ponedjeljak.

- Danas smo s premijerom Starmerom poduzeli konkretan korak, potpisali smo memorandum o bližoj saradnji u nuklearnoj energiji. Ovo će pomoći u osiguravanju energetske sigurnosti i pristupačne energije za buduće generacije - napisao je Fiala na platformi X.

Signalizirao je intenzivnu saradnju na razvoju malih modularnih reaktora, u koju će biti uključene i češka kompanija CEZ i britanska kompanija Rolls-Royce SMR.

- Odnosi između Češke i Velike Britanije su odlični. Velika Britanija je naš ključni partner- napomenuo je Fiala.

Izjavio je da su dodatno razgovarali o jačanju bilateralne trgovine, uz situaciju u Ukrajini.

- Obje naše zemlje čvrsto stoje na strani Ukrajine od početka ruske agresije. Složili smo se da vojnu pomoć treba dodatno ojačati - također i zbog sigurnosti cijele Evrope - pojasnio je Fiala.

Starmer je, sa svoje strane, na X-u napisao da će sporazum o nuklearnoj energiji s Češkom donijeti "čistiju energiju, bolja radna mjesta i veću sigurnost".