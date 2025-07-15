Grčka se suočava s izazovima prekomjernog turizma uprkos rekordnim prihodima

Iako Grčka i dalje ekonomski profitira od turizma, zemlja se suočava s izazovima koje donosi prekomjerni turizam, uključujući rast cijena stanarina, opterećenje infrastrukture i iscrpljivanje prirodnih resursa, javlja Anadolija.

Prema izvještaju Instituta grčke turističke konfederacije (INSETE), turizam je u 2024. godini ostvario direktne prihode u iznosu od 30,2 milijarde eura, što čini 13 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP) zemlje.

Kada se uključe i indirektni uticaji, ukupni doprinos turističkog sektora premašuje 30 posto BDP-a. Turizam je u trećem kvartalu 2024. godine činio i 16,5 posto ukupne zaposlenosti, dok je broj međunarodnih dolazaka iznosio 35,9 miliona – što je povećanje od 3,2 miliona u odnosu na prethodnu godinu.

Ipak, grčki mediji sve češće izvještavaju o zabrinutosti zbog rasta cijena zakupa u popularnim turističkim regijama, kao i zbog nestašica vode tokom ljetnih mjeseci.

Vlada Grčke sada traži dugoročne strategije koje bi uravnotežile ekonomske koristi sektora s njegovim društvenim i ekološkim posljedicama.