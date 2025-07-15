Tramp usred noći nazvao novinara BBC-a: "U dvadeset minuta ispričao sve, od Putina do NATO-a"

Donald Tramp (Trump) i dalje više voli neformalne telefonske razgovore nego klasične intervjue, piše novinar BBC-a Geri O'Donohju (Gary O'Donoghue), koji je u ponedjeljak navečer primio iznenadan poziv iz Bijele kuće - dok je još spavao.

Pet dana ranije, vjerovao je da postoji mogućnost da razgovara s Trampom, povodom godišnjice pokušaja atentata na njega u Batleru, Pensilvanija. Njegovo izvještavanje s tog događaja privuklo je globalnu pažnju, što mu je dalo nadu da će do intervjua doći. U nedjelju navečer bio je obaviješten da je "na nekoliko minuta" od poziva - ekipa je bila spremna, ali poziv nikad nije stigao. Do ponedjeljka navečer već je bio odustao. Iscrpljen od sedmica provedenih na terenu bez pauze, zaspao je - i tada je zazvonio telefon.

- Pospano sam se javio, a glas Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) odjeknuo je sa zvučnika: "Zdravo Geri, ovdje sam s predsjednikom, izvolite" - opisuje O'Donohju.

Veza je pukla i pomislio je da je sve propalo, ali ubrzo su opet pozvali. U narednih dvadeset minuta razgovarao je s Trampom o pokušaju atentata, Vladimiru Putinu, NATO-u i odnosima sa Velikom Britanijom. Ovo su, prema O'Donohjuu, ključne poruke iz tog nenajavljenog razgovora.

Refleksivan i ranjiv dok govori o atentatu

Tramp je djelovao neobično ranjivo, piše O'Donohju. Nije mu bilo ugodno govoriti o pokušaju atentata. Na pitanje da li ga je to iskustvo promijenilo, odgovorio je:

- Ne volim o tome razmišljati jer bi mi to moglo promijeniti život. Ne želim da se to dogodi.

Dodao je da vjeruje u "moć pozitivnog mišljenja - ili pozitivnog nemišljenja".

Na pitanje vjeruje li Vladimiru Putinu, nakon duže tišine rekao je:

- Iskreno, gotovo nikome ne vjerujem.

Bez konkretnih brojki o deportacijama

Na pitanje o planu masovnih deportacija, Tramp je kazao da njegova administracija "odlično obavlja posao", posebno naglasivši pad ilegalnih prelazaka na južnoj granici.

- Ne govorim o brojkama, ali želim brzo izbaciti kriminalce - i to radimo, znaš. Vraćamo ih u Salvador i druga mjesta.

Rastuće razočaranje Putinom

Dan nakon što je zaprijetio sekundarnim sankcijama Rusiji, Tramp je rekao da ga sve više frustriraju Putinovi potezi.

- Mislim da smo četiri puta postigli dogovor, a onda dođem kući i vidim - upravo napali starački dom u Kijevu. Pomislim: "Šta je sad ovo?"

Na pitanje da li je "gotov s Putinom", rekao je:

- Nisam gotov s njim, ali sam razočaran.

Umjereniji ton prema NATO-u

O'Donohju piše da je Tramp znatno ublažio svoje ranije stavove prema NATO-u. Iako je ranije tvrdio da je savez "zastario", sada kaže:

- Bilo je jako nepravedno jer su SAD plaćale gotovo sve, ali sad svi plaćaju svoje i to je puno bolje. Promijenili smo NATO.

Uoči razgovora s novinarom, Tramp se sastao s generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom (Rutte) i najavio prodaju američkog oružja koje će NATO dalje proslijediti Ukrajini.

Poštovanje prema Starmeru

Tramp je izrazio poštovanje prema britanskom premijeru Kiru Starmeru (Keir Starmer), uprkos političkim razlikama:

- Stvarno mi se sviđa premijer, iako je liberal.

Dodao je da je odnos SAD i Ujedinjenog Kraljevstva i dalje "poseban", te rekao kako vjeruje da bi Britanija stala uz SAD u slučaju rata.

Za kralja Čarlsa (Charles) rekao je da je "veliki gospodin", a na njegov govor u Kanadi, koji su neki protumačili kao kritiku Trampa, samo se nasmijao.

Na kraju razgovora, prisjeća se O'Donohju, Tramp je rekao i šaljivu opasku:

- Imate više imena nego iko. Engleska, UK, Britanija, Velika Britanija... Mislim da nijedna zemlja nema toliko imena.