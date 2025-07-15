Putin će ignorisati Trampov ultimatum: Rat se nastavlja dok Zapad ne prihvati ruske uslove

Vladimir Putin planira nastaviti rat u Ukrajini sve dok Zapad ne pristane na mirovne pregovore pod ruskim uslovima, a njegovi teritorijalni zahtjevi mogli bi dodatno rasti ako ruske snage nastave napredovati, tvrde tri izvora bliska Kremlju za Reuters.

Prema tim izvorima, Putin nije impresioniran prijetnjama američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) novim sankcijama i smatra da su i ruska vojska i ekonomija dovoljno snažni da izdrže dodatni pritisak sa Zapada.

- Putin smatra da se niko, pa ni Amerikanci, nije ozbiljno angažovao oko konkretnih ruskih uslova za mir, pa će nastaviti sve dok ne dobije ono što želi - rekao je jedan izvor pod uslovom anonimnosti.

Tramp je jučer izrazio frustraciju Putinovim odbijanjem prekida vatre te najavio novu isporuku oružja Ukrajini, uključujući sisteme Patriot, i dodatne sankcije ako se u roku od 50 dana ne postigne dogovor o miru.

Kremlj: Nema temelja za mir

Iako su Tramp i Putin više puta razgovarali telefonom, a u Moskvu je više puta putovao američki izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff), ruski predsjednik smatra da nije bilo ozbiljnih pokušaja da se definišu osnove za mirovni sporazum.

- Putinu je važno očuvati odnos s Trampom i imao je dobre razgovore s Vitkofom, ali interesi Rusije su mu iznad svega - dodao je jedan od izvora.

Putinovi zahtjevi

Putin, prema izvorima, traži pravno obavezujuće garancije da se NATO neće širiti prema istoku, neutralni status Ukrajine, ograničenja njenih oružanih snaga i zaštitu ruskog govornog stanovništva. Također traži i priznanje ruskih teritorijalnih osvajanja.

Navodno je spreman razgovarati i o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu koje bi uključivale velike sile, ali nije jasno kako bi to izgledalo u praksi. Ured ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog nije odgovorio na upit Reutersa.

Jedan izvor tvrdi da Putin vjeruje kako su ciljevi Moskve važniji od ekonomskih posljedica, te da ga ne zabrinjavaju američke prijetnje carinama protiv Kine i Indije zbog kupovine ruske nafte.

Dvoje drugih izvora navodi da Rusija ima prednost na frontu i da njena ratna industrija nadmašuje NATO po pitanju ključnog streljiva poput artiljerijskih granata.

Sve veći apetit za teritorijem

Prema podacima platforme DeepStateMap, ruske snage su u posljednja tri mjeseca zauzele dodatnih 1.415 kvadratnih kilometara ukrajinskog teritorija.

- Apetit raste kako vrijeme prolazi - rekao je jedan izvor, sugerišući da bi Putin mogao proširiti zahtjeve ako se rat ne zaustavi.

Rusija trenutno kontroliše gotovo petinu Ukrajine – cijeli Krim, cijelu Lugansku oblast, više od 70 posto Donjecke, Zaporoške i Hersonske oblasti te dijelove Harkivske, Sumske i Dnjepropetrovske. Putin tvrdi da je pet ključnih regija sada sastavni dio Rusije i da se Kijev mora povući ako želi mir.

Ako Ukrajina oslabi, slijedi nova ofanziva

Izvori smatraju da bi Rusija mogla privremeno zaustaviti ofanzivu ako naiđe na ozbiljan otpor.

- Ali ako Ukrajina oslabi, doći će do još većeg osvajanja – Dnjepropetrovske, Sumske i Harkivske oblasti - rekao je treći izvor.

Zelenski tvrdi da ljetna ofanziva Rusije ne ide po planu, dok ukrajinski komandanti priznaju brojčanu nadmoć ruskih snaga, ali navode da drže liniju i nanose velike gubitke neprijatelju.

Prijateljski ton bez rezultata

Sjedinjene Američke Države procjenjuju da je u ratu poginulo ili ranjeno oko 1,2 miliona ljudi, što ovaj sukob čini najsmrtonosnijim u Evropi od Drugog svjetskog rata. Moskva i Kijev ne objavljuju potpune podatke o svojim gubicima.

Tramp je od povratka u Bijelu kuću pokušao obnoviti odnose s Moskvom. Razgovarao je s Putinom najmanje šest puta i opisao ga kao "čvrstog čovjeka, ali ne ubicu". Njegova administracija je povukla podršku članstvu Ukrajine u NATO-u, a pominjala je i priznanje ruske aneksije Krima.

Putin vjeruje da je preživio najgore

Putin tvrdi da je rat prekretnica u odnosima s kolektivnim Zapadom, koji je, kako navodi, nakon raspada Sovjetskog Saveza 1991. godine ponižavao Rusiju širenjem NATO-a na teritorije koje Moskva smatra svojom zonom uticaja.

Iako je Zelenski podržao Trampovu ideju o bezuslovnom prekidu vatre, Putin je za sada odbio. U međuvremenu, Rusija je nastavila napade dronovima na ukrajinske gradove.

Tramp: Nisam gotov s Putinom

U razgovoru za BBC, Tramp je rekao da "nije gotov s Putinom" i da je dogovor još uvijek moguć. Međutim, prvi izvor iz Kremlja odbacuje Trampove tvrdnje da Putin "prodaje maglu", navodeći da se razgovori s Vitkofom nisu pretvorili u ozbiljne pregovore.

Zvaničnik Bijele kuće izjavio je da Tramp razmatra uvođenje carina od 100 posto na rusku robu te sekundarne sankcije za zemlje koje kupuju ruske energente. Trenutno su najveći kupci ruske nafte Kina i Indija.

Rat se nastavlja, napetosti rastu

Uprkos sankcijama, ruska ekonomija vrijedi oko 2 biliona dolara i pokazala se otpornijom od očekivanog. Ministarstvo ekonomije Rusije predviđa rast od 2,5 posto u 2025, nakon 4,3 posto prošle godine.

Drugi izvor blizak Kremlju smatra da Tramp ima ograničen uticaj na Putina, ali da Rusija ima mehanizme za zaobilaženje carina i nastavak izvoza.

- Putin zna da je Tramp nepredvidiv i sposoban za neugodne poteze, ali zasad pazi da ga ne iritira previše - rekao je izvor.

Jedan od izvora zaključuje da bi u narednim mjesecima moglo doći do eskalacije sukoba, uz upozorenje na mogući direktan sukob dvije najveće nuklearne sile svijeta.

- Rat će se nastaviti - poručio je.