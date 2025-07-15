Šta je Patriot i zašto ga Ukrajina tako očajnički treba?

Najava američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) da će Ukrajina u okviru novog paketa vojne pomoći dobiti moćne protivraketne sisteme Patriot dočekana je s olakšanjem u Kijevu, koji se svakodnevno suočava s ruskim zračnim napadima.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski već sedmicama poziva na hitnu isporuku Patriota, dok Moskva nastavlja slati rekordne količine dronova i projektila kako bi širila strah i pustoš u ukrajinskim gradovima.

Ipak, Trampova najava ostavila je brojna pitanja bez odgovora: koliko će baterija biti isporučeno, kada, te ko će ih obezbijediti?

Šta je Patriot?

Patriot (Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target) je okosnica američke protivraketne odbrane. Efikasnost ovog sistema potvrđena je prošlog mjeseca kada je oborio 13 od 14 iranskih projektila ispaljenih na američku bazu Al Udeid u Kataru, navodi CNN.

Najnovije verzije Patriota mogu obarati balističke projektile kratkog dometa, krstareće rakete i dronove na visinama do 15 kilometara i udaljenostima do 35 kilometara. Jedna baterija može štititi područje veličine do 200 kvadratnih kilometara – što je nedovoljno za zemlju veličine Ukrajine, pa Kijev traži dodatne sisteme.

Bateriju čini šest do osam mobilnih lansera, svaki s do 16 presretačkih raketa. Tu su i radar, komandna stanica i agregati, montirani na kamione i prikolice. Iako je za rad cijelog sistema potrebno oko 90 vojnika, u borbenim uslovima njome mogu upravljati samo trojica.

Skupa zaštita

Kompletna baterija košta više od milijardu dolara, dok cijena jedne rakete presretača iznosi oko 4 miliona dolara. To je ogromna cijena za sistem koji se često koristi protiv ruskih dronova vrijednih 50.000 dolara – naročito kada se lansiraju u stotinama.

Američki zvaničnici razmatraju ubrzanu isporuku tako što bi Patrioti bili privremeno povučeni iz arsenala evropskih saveznika. Tramp je izjavio da bi sve ili dio od 17 naručenih baterija moglo "vrlo brzo" biti poslano u Ukrajinu. Sisteme Patriot trenutno posjeduju Njemačka, Grčka, Nizozemska, Poljska, Rumunija i Španija.

Nije čarobni štit

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Rutte) kazao je da bi nove sisteme mogle isporučiti Njemačka, Finska, Danska, Švedska i Norveška, ali nije direktno potvrdio da se radi o Patriotima.

Istovremeno raste zabrinutost da su američke zalihe Patriota već istrošene.

- To je najopterećeniji dio našeg sistema - upozorio je general Džejms Mingus (James Mingus). Naveo je primjer jedinice koja je branila bazu Al Udeid, raspoređene na Bliskom istoku čak 500 dana.

Ukrajina je objavila da joj je potrebno najmanje 10 dodatnih baterija za odbranu od sve češćih ruskih zračnih udara. Trenutno ima šest operativnih: dvije iz SAD-a, dvije iz Njemačke, jednu iz Rumunije i jednu koju su zajedno donirale Njemačka i Nizozemska.

Samo Patrioti nisu dovoljni

Analitičari upozoravaju da Patrioti, sami po sebi, ne mogu zaustaviti rusku invaziju. Bivši vrhovni komandant NATO snaga Vesli Klark (Wesley Clark) izjavio je za CNN: "Ako zaista želite zaustaviti ovo, morate napasti Rusiju duboko u njenoj pozadini. Morate gađati strijelca, a ne samo strijele koje lete prema vama."