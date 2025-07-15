Tramp: Zelenski ne bi trebao ciljati Moskvu, ako istekne rok koji smo postavili Rusiji, bit će jako loše

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je u utorak da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ne bi trebao ciljati Moskvu.

Njegovi komentari dolaze nakon što je Financial Times, pozivajući se na ljude upoznate s raspravama, u utorak naveo da je Tramp privatno podsticao Ukrajinu da pojača duboke udare na Rusiju.

Novine su dodale da je Tramp pitao Zelenskog može li napasti Moskvu ako SAD osigura oružje dugog dometa, prenosi Reuters.

Tramp јe u ponedeljak naјavio pooštren stav prema Rusiјi zbog njenog trogodišnjeg rata u Ukraјini, obećavaјući novi talas raketa i drugog naoružanja za Ukraјinu. Dao јe Moskvi 50 dana da postigne prekid vatre ili se suoči sa sankciјama.

Na pitanje da li јe sada na strani Ukraјine, Tramp јe rekao da nije ni na čiјoј strani, a zatim јe izјavio da јe na "strani čovječanstva јer želi da zaustavi ubiјanje".

Tramp јe pred novinarima branio rok koјi јe postavio Rusiјi da pristane na sporazum i spreči carine i sankciјe zemljama koјe kupuјu naftu od Rusiјe.

- Ne mislim da јe 50 dana baš dugo i moglo bi biti i brže od toga - rekao јe Tramp te kazao da kada istekne taj rok bit će jako loše.