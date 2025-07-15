Američki državljanin Daniel Martindejl, koji je pomagao Rusiji tokom rata u Ukrajini, dobio je rusko državljanstvo. Na ceremoniji u Moskvi, Martindejl je pred kamerama na tečnom ruskom izjavio da Rusiju doživljava kao svoj dom i porodicu. Ruski pasoš mu je dodijeljen po nalogu predsjednika Vladimira Putina.

Martindejl, koji sebe opisuje kao kršćanskog misionara, još od 2018. godine razvijao je privrženost prema Rusiji dok je živio u Vladivostoku. Pred samu invaziju na Ukrajinu 2022. godine boravio je u Poljskoj, a potom se biciklom prebacio u Ukrajinu, gdje je tokom rata boravio u jednom selu blizu linije fronta u Donjeckoj oblasti. Tamo je, kako tvrdi, vodio jednostavan život – uzgajao povrće i slavio praznike s mještanima – ali je istovremeno u tajnosti prikupljao i prenosio obavještajne podatke ruskim snagama.

Prema ruskim izvorima, informacije koje je dostavio iskorištene su u vojnim operacijama, uključujući napad na grad Kurahove. Nakon što su ruske trupe zauzele selo u kojem je boravio, Martindejl je evakuisan i kasnije se pojavio na konferenciji u Moskvi, gdje je izjavio da želi nastaviti pomagati Rusiji.

Njegove aktivnosti i dodjela državljanstva izazvale su interes, ali američke vlasti nisu komentarisale slučaj. Pušilin, proruski lider u Donjeckoj oblasti, zahvalio mu je riječima da je “odavno dokazao da je jedan od nas”.