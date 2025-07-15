Tramp planira posjetiti svoje golf terene u Škotskoj i sastati se s britanskim premijerom

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da očekuje susret s britanskim premijerom Kirom Starmerom u Aberdinu, Škotska, kasnije ovog mjeseca, gdje će raditi na doradi američko-britanskog trgovinskog sporazuma.

Zvaničnik Bijele kuće je potvrdio da Tramp planira posjetiti svoje golf terene u Škotskoj ovog mjeseca, ponavljajući put iz 2016. godine kada se prvi put kandidovao za predsjednika.

Planovi za put

Tramp planira posjetu golf terenima Turnberi i Aberdin u periodu od 25. do 29. jula, rekao je izvor iz Bijele kuće koji je želio ostati anoniman.

Na pitanje novinara o planovima za put, Tramp je rekao da bi se trebao sastati sa Starmerom.

Tramp i Starmer su 16. juna najavili sporazum na marginama samita G7, koji je potvrdio kvote i carine na britanske automobile, te ukinuo carine na britanski zrakoplovni sektor, iako su pitanja vezana za čelik i aluminij još neriješena.

- Sastat ćemo se s njim, vjerovatno u Aberdeenu. Radit ćemo na raznim stvarima, uključujući i doradu trgovinskog sporazuma koji smo već postigli - rekao je Tramp.

Pohvalio brexit

Tramp je 2016. godine tokom svog prvog mandata posjetio oba golf terena i tom prilikom pohvalio brexit. Dok je obilazio Turnberi, pratile su ga gajdaši u kiltovima.

Golf teren Turnberi se nalazi na zapadnoj obali Škotske i bio je domaćin Open Championshipa četiri puta, posljednji put 2009. godine. Tramp ga je kupio 2014. godine.

Republikanski predsjednik je zakazao državni posjet Britaniji od 17. do 19. septembra, kao gost kralja Čarlsa u dvorcu Windsor.

U junu 2019. godine kraljica Elizabeta dočekala je Trampa u Buckinghamskoj palati tokom njegovog trodnevnog posjeta, kada je imao privatnu večeru s kraljicom i čaj s tadašnjim princom Čarlsom.