Francuski premijer planira ukinuti dva državna praznika u nastojanju da smanji javni dug

Premijer Fransoa Bajru (Francois Bayrou) izjavio je u utorak da želi smanjiti broj državnih praznika u Francuskoj kao dio nastojanja da se suoči s onim što je nazvao "prokletstvom" duga svoje zemlje.

Predstavljajući prijedlog budžeta za 2026. godinu, Bajru je rekao da bi dva od 11 francuskih državnih praznika mogla biti ukinuta, predlažući Uskrsni ponedjeljak i 8. maj, dan koji obilježava kraj Drugog svjetskog rata u Evropi.

Smanjenje duga

Ova mjera bi Francusku uskladila s devet njemačkih državnih praznika — iako savezne države mogu dodati svoje — te bi značajno smanjila broj praznika u odnosu na Italiju, koja ih ima 12.

Nakon godina prekomjerne potrošnje, Francuska je upozorena da mora kontrolisati javni deficit i smanjiti rastući dug, kako to zahtijevaju pravila EU.

Bajru je kazao da Francuska svaki mjesec mora posuđivati novac za isplatu penzija i plata državnih službenika, stanje koje je nazvao "prokletstvom bez izlaza".

Uklanjanje dva državna praznika, dodao je, moglo bi donijeti "nekoliko milijardi eura" u državnu blagajnu.

Ranije je Bajru rekao da se budžetska situacija Francuske sljedeće godine mora poboljšati za 40 milijardi eura.

"Kritična prekretnica"

Ta brojka je porasla nakon što je predsjednik Emanuel Makron najavio dodatnih 3,5 milijardi eura za vojsku sljedeće godine zbog rastućih međunarodnih tenzija. Francuski vojni budžet za 2025. iznosi 50,5 milijardi eura.

Bajru je rekao da će se budžetski deficit smanjiti na 4,6 posto sljedeće godine, sa procijenjenih 5,4 posto ove godine, te da će do 2029. pasti ispod tri posto, koliko zahtijevaju pravila EU.

Da bi se to ostvarilo, druge mjere će uključivati opštu zabranu povećanja javne potrošnje — uključujući penzije i zdravstvo — osim za servisiranje duga i vojni sektor, izjavio je Bajru.

- Postali smo ovisni o javnoj potrošnji. Nalazimo se na kritičnoj prekretnici naše historije - rekao je francuski premijer, prenosi AFP.