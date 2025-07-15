Melanija Tramp postala neočekivana heroina Ukrajinaca: "Agentica Trumpenko"

Nakon što je američki predsjednik Donald Tramp jučer najavio promjenu stava prema Rusiji, Ukrajinci su preplavili društvene mreže šaljivim porukama i memovima – ne podržavajući njega, nego njegovu suprugu Melaniju Tramp. Mnogi smatraju da je upravo bivša manekenka iz Slovenije zaslužna za naglu promjenu retorike prema Moskvi. Promjena stava Govoreći u Bijeloj kući na sastanku s glavnim tajnikom NATO-a Markom Ruteom, Tramp je ispričao kako mu je supruga otvorila oči o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

- Razgovori s Putinom uvijek su jako ugodni. Kažem: nije li to bio divan razgovor? A onda te večeri – rakete. Dođem kući i kažem prvoj dami: Danas sam razgovarao s Vladimirom. Imali smo predivan razgovor. A ona kaže: Stvarno? Upravo je pogođen još jedan grad - rekao je Tramp. Melanija Tramp rođena je u Sloveniji i odrasla u bivšoj Jugoslaviji, a javnost ju je više puta doživjela kao skloniju Ukrajini nego samog američkog predsjednika. Već 2022. godine, nakon ruske invazije na Ukrajinu, pozvala je svoje pratitelje na društvenim mrežama da doniraju Crvenom križu, poručivši da je “slomljena srca i užasnuta zbog patnje nevinih ljudi”. Podsjetimo, Tramp je početkom ove godine nazvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog diktatorom, a sve do nedavno oklijevao je s konkretnom podrškom Ukrajini. Memovi u Ukrajini Nakon Trampove izjave u Ovalnom uredu, na društvenim mrežama pojavile su se stotine memova koji veličaju Melaniju. Najpopularniji prikazuje je kao “Agenticu Melaniju Trumpenko”, s licem napola u sjeni i velikim šeširom, kako navodno djeluje u tajnosti iz Bijele kuće – za dobrobit Kijeva.