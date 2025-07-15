UN objavio potresan izvještaj: Svakog dana desetero djece u Gazi ostane bez dijela tijela

Ured Ujedinjenih nacija za okupirane palestinske teritorije objavio je šokantan izvještaj u kojem se navodi da u Gazi više ne postoji nijedno sigurno mjesto za civile, a zdravstveni sistem je praktično u potpunom kolapsu.

Prema podacima iz izvještaja, u ratu je do sada povrijeđeno 134.105 osoba, među kojima je više od 40.500 djece. Upozorava se da 25 posto ranjenih sada ima nove invaliditete koji zahtijevaju hitnu i dugoročnu rehabilitaciju.

– Vjeruje se da preko 35.000 osoba ima ozbiljno oštećenje sluha usljed konstantnih eksplozija. Svakog dana, desetoro djece izgubi jednu ili obje noge – stoji u izvještaju.

UN ističe da su zdravstveni objekti sistematski gađani, a da su bolnice, kola hitne pomoći i humanitarno i medicinsko osoblje redovno mete napada. Ubijeno je više od 1.580 zdravstvenih radnika i 467 humanitaraca.

Zbog stalnih napada i nedostatka resursa, svega 47 posto bolnica je djelimično funkcionalno. To, prema izvještaju, dovodi zdravstveni sistem u stanje kolapsa, uz ozbiljne posljedice po zdravlje stanovništva – kako kratkoročne, tako i dugoročne.

– Ozbiljna ograničenja pristupa, uključujući otežano kretanje i dostavu pomoći, drastično su umanjila dostupnost opreme i njege koja spašava živote. Militarizirani nehumanitarni punktovi za distribuciju hrane, pod kontrolom organizacije "Humanitarna fondacija Gaze", izlažu civile koji pokušavaju doći do hrane velikom riziku od smrti ili teških povreda. Cijeli segmenti stanovništva, uključujući osobe s invaliditetom i starije, potpuno su isključeni iz pomoći – navodi se dalje u dokumentu.

Prema procjenama, više od 83 posto osoba s invaliditetom u Gazi izgubilo je svoja ortopedska i druga pomagala, dok je 80 posto starijih osoba u hitnoj potrebi za lijekovima i medicinskim potrepštinama.

UN-ov izvještaj još jednom potvrđuje razmjere humanitarne katastrofe i hitnu potrebu za međunarodnom akcijom kako bi se spriječilo dalje pogoršanje stanja u Gazi.