SAD i saveznici odredili kraj augusta kao rok za iranski nuklearni sporazum

Američki državni sekretar Marko Rubio i ministri vanjskih poslova Francuske, Njemačke i Velike Britanije dogovorili su se u telefonskom razgovoru u ponedjeljak da odrede kraj augusta kao de facto rok za postizanje nuklearnog sporazuma s Iranom, objavio je Axios u utorak, javlja Anadolu.

Mehanizam "povratka"

Pozivajući se na tri izvora upoznata s pozivom, novinska stranica je objavila da ako se do tog roka ne postigne dogovor, tri evropske sile planiraju pokrenuti mehanizam "povratka" koji automatski ponovo nameće sve sankcije Vijeća sigurnosti UN-a koje su ukinute prema sporazumu s Iranom iz 2015. godine.

Telefonski poziv imao je za cilj koordinaciju stavova o "povratku" i putu naprijed u nuklearnoj diplomatiji s Iranom, rekli su izvori, prema izvještaju.

Prema dva izvora, Evropljani sada planiraju da se angažuju s Iranom u narednim danima i sedmicama s porukom da Teheran može izbjeći ponovno uvođenje sankcija ako preduzme korake da uvjeri svijet u vezi sa svojim nuklearnim programom, uključujući nastavak monitoringa Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Jedan izvor je rekao da bi još jedan takav korak mogao biti uklanjanje iz Irana otprilike 400 kilograma uranijuma obogaćenog na 60 posto čistoće koji se nalazi na tim lokacijama.

Zajednički sveobuhvatni plan akcije

Sporazum iz 2015. godine, formalno poznat kao Zajednički sveobuhvatni plan akcije (JCPOA), potpisali su Iran i pet stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a - Kina, Francuska, Rusija, Velika Britanija i SAD - plus Njemačka. Njime su iranske zalihe obogaćenog uranijuma ograničene na 202,8 kilograma na niskim nivoima obogaćivanja.

SAD se jednostrano povukao iz sporazuma 8. maja 2018. godine tokom prvog mandata predsjednika Donalda Trampa i ponovo uveo sveobuhvatne sankcije Teheranu.

Izrael je 13. juna ove godine, uz podršku SAD-a, pokrenuo 12-dnevnu ofanzivu na Iran, ciljajući vojne, nuklearne i civilne objekte, kao i visoke vojne komandante i nuklearne naučnike.

Iran je uzvratio raketnim i napadima dronovima na izraelske vojne i obavještajne objekte. Primirje između Teherana i Tel Aviva, postignuto pod posredovanjem SAD-a, proglašeno je 24. juna.