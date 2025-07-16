U izraelskim napadima u Gazi ubijen još 51 Palestinac

Najmanje 51 Palestinac je ubijen, a ima i ranjenih u novim izraelskim napadima u Pojasu Gaze u utorak, rekli su medicinski izvori, javlja Anadolu.

Dva Palestinca su ubijena, a desetine ranjene u izraelskim napadima u blizini distributivnog centra sjeverozapadno od Rafaha u južnoj Gazi.

Helikopteri i dronovi

U sjevernoj Gazi, šest osoba, uključujući ženu i dijete, ubijeno je kada je izraelski helikopter bombardovao dva stana u zapadnom gradu Gazi.

U izraelskom napadu dronom na izbjeglički kamp Al-Šati, zapadno od grada Gaze, ubijeno je 11 Palestinaca, uključujući petero djece, a ranjeno je 20 osoba.

U Šeik Radvanu, tri osobe su ubijene u artiljerijskom napadu istočno od naselja, dok su još tri ubijene u napadu dronom u blizini škole u naselju Al-Tufah.

Jedan civil je ubijen u zračnom napadu na stambenu zgradu u naselju Al-Daraj, dok su dvojica ubijena u granatiranju u istočnom dijelu grada Gaze.

Petero Palestinaca je ubijeno u ranijem napadu na kuću u naselju Al-Zarka na sjeveroistoku Gaze.

Još jedna osoba je ubijena u odvojenom zračnom napadu na kuću u području Al-Zeitun na jugoistoku grada.

Stradale porodice

U drugom napadu na kamp Al-Šati, pet članova porodice je ubijeno, a drugi su ranjeni kada je njihova kuća uništena. Na mjestu događaja izbio je požar, a nekoliko osoba se vodi kao nestalo pod ruševinama, prema riječima svjedoka.

U Šeik Radvanu, u izraelskom napadu na šator u kojem su se nalazile raseljene osobe, ubijena je jedna žena, a drugi su ranjeni.

Civili su ranjeni u još jednom zračnom napadu na šatorski kamp u naselju Al-Rimal, zapadno od grada Gaze.

U međuvremenu, u istočnom dijelu Jabalije, izraelske snage su nastavile rušenje kuća i zgrada, izazivajući velike eksplozije.

Palestinac koji je čekao pomoć u hrani također je ubijen od strane izraelskih snaga u području Al-Sudaniya, sjeverozapadno od Gaze.

U južnoj Gazi, sedam osoba je ubijeno kada je izraelski dron pogodio grupu civila u Bani Suheili, istočno od Kan Junisa.

Dvije žene su također ubijene u blizini američko-izraelskog centra za distribuciju pomoći zapadno od Rafaha.

Odvojeno, jedna raseljena osoba je ubijena u izraelskom napadu na šator u blizini škole Jarar Al-Kudra u području Al-Mavasi, zapadno od Kan Junisa.