Vladine snage harale kroz druške kvartove, uslijedilo brijanje brkova kao poniženje

Stanovnici Sveida (Sweida), grada u Siriji, uglavnom pripadnici Druza ponadali su kako će dolazak vladinih snaga jučer označiti kraj smrtonosnih sektaških sukoba s lokalnim beduinskim plemenima.

Ipak, oni su umjesto toga svjedočili su o egzekucijama, pljačkama i paljevinama, a vladine trupe i njihovi saveznici harali su kroz druške kvartove.

Napuštanje domova

To je natjeralo hiljade pripadnika ove vjerske manjine da napuste svoje domove.

- Vladine snage su ušle u grad pod izgovorom uspostavljanja reda... ali nažalost su se odavale divljačkom ponašanju. Zabilježeni su slučajevi ubistava civila... desetine... ali nemamo tačan broj – kazao je Rajan Marouf (Rayan Maarouf), glavni urednik portala Suwayda 24.

Vladine snage su u jednom incidentu u gostinskoj kući u gradu pogubile 12 civila, pokazuju podaci Sirijskog opservatorija za ljudska prava.

Inače, ovo je samo jedan od brojnih navodnih zločina koji su se desili u tom području.

Bez učinka na terenu

Ministar odbrane Sirije je proglasio "potpuni prekid vatre" u gradu kasno u utorak ujutro, ali su mještani naveli da ta najava nije imala gotovo nikakav učinak na terenu.

Novinar AFP-a koji je ušao u Sveidu ubrzo nakon dolaska vladinih snaga zatekao je mrtva tijela na pustim ulicama, dok su se čuli povremeni pucnji.

- Nalazim se u centru Sveide. Ljude pogubljuju, kuće i radnje su zapaljene, odvijaju se pljačke i razbojništva – istakao je jedan stanovnik Sveide, koji se zabarikadirao u svom domu, u telefonskom razgovoru za AFP.

Želio ostati anoniman

- Jedan moj prijatelj koji živi na zapadu grada rekao mi je da su mu ušli u kuću, istjerali porodicu nakon što su im oduzeli mobilne telefone, a zatim je zapalili - dodao je isti izvor, koji je želio ostati anoniman zbog straha od odmazde.