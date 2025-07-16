Vladine snage harale kroz druške kvartove, uslijedilo brijanje brkova kao poniženje

Stanovnici Sveida (Sweida), grada u Siriji, uglavnom pripadnici Druza ponadali su kako će dolazak vladinih snaga jučer označiti kraj smrtonosnih sektaških sukoba s lokalnim beduinskim plemenima.
Ipak, oni su umjesto toga svjedočili su o egzekucijama, pljačkama i paljevinama, a vladine trupe i njihovi saveznici harali su kroz druške kvartove.
Napuštanje domova
To je natjeralo hiljade pripadnika ove vjerske manjine da napuste svoje domove.
- Vladine snage su ušle u grad pod izgovorom uspostavljanja reda... ali nažalost su se odavale divljačkom ponašanju. Zabilježeni su slučajevi ubistava civila... desetine... ali nemamo tačan broj – kazao je Rajan Marouf (Rayan Maarouf), glavni urednik portala Suwayda 24.
Vladine snage su u jednom incidentu u gostinskoj kući u gradu pogubile 12 civila, pokazuju podaci Sirijskog opservatorija za ljudska prava.
Inače, ovo je samo jedan od brojnih navodnih zločina koji su se desili u tom području.
Bez učinka na terenu
Ministar odbrane Sirije je proglasio "potpuni prekid vatre" u gradu kasno u utorak ujutro, ali su mještani naveli da ta najava nije imala gotovo nikakav učinak na terenu.
Novinar AFP-a koji je ušao u Sveidu ubrzo nakon dolaska vladinih snaga zatekao je mrtva tijela na pustim ulicama, dok su se čuli povremeni pucnji.
- Nalazim se u centru Sveide. Ljude pogubljuju, kuće i radnje su zapaljene, odvijaju se pljačke i razbojništva – istakao je jedan stanovnik Sveide, koji se zabarikadirao u svom domu, u telefonskom razgovoru za AFP.
Želio ostati anoniman
- Jedan moj prijatelj koji živi na zapadu grada rekao mi je da su mu ušli u kuću, istjerali porodicu nakon što su im oduzeli mobilne telefone, a zatim je zapalili - dodao je isti izvor, koji je želio ostati anoniman zbog straha od odmazde.
Novinari AFP-a su vidjeli dim koji se uzdizao iz više dijelova grada koji broji oko 150.000 stanovnika.
Drugi mještanin je rekao da je vidio naoružane muškarce u civilu kako "pljačkaju radnje i pale ih".
- Pucaju nasumično, bojim se izaći iz kuće – rekao je, dodajući da žali što "nije otišao ranije".
Ubijeni civili
Sličan scenarij se ponavlja više puta otkako su u decembru islamistički pobunjenici svrgnuli dugogodišnjeg vladara Bašara al-Asada (Bashara al-Assada).
U svakom od slučajeva, bivši pobunjenici regrutovani u novu sirijsku vojsku pridružili su se borcima bez ikakve jasnoće u odijevanju, nakon čega bi uslijedilo nasilje nad civilima.
Najgori slučaj se dogodio u martu, kada je duž mediteranske obale Sirije ubijeno više od 1.700 civila – većinom pripadnika alavitske zajednice svrgnutog predsjednika – u napadima koje su izvele vladine snage i njihovi saveznici.
U utorak su vladine snage ušle u Sveidu s navodnim ciljem da zaustave sektaško nasilje koje je ranije tokom sedmice odnijelo više od 100 života.
No, prema navodima Opservatorija, vođa Druza i svjedoka, u grad su ušli zajedno s beduinskim borcima, s kojima su zatim udruženo napadali Druze.
Jedan AFP video prikazuje beduinske borce kako se u vozilu sirijske vojske voze ulicama, mašući oružjem u znak slavlja.
Srušene statue
Borci su srušili više statua na gradskim trgovima, što se vidi na snimcima AFP-a. Rigidni islamisti smatraju da takve prikaze ljudske forme predstavljaju idolopoklonstvo.
Na društvenim mrežama kruži snimak na kojem se vidi kako naoružani muškarci silom briju brkove starijem Druzu – što je duboka uvreda u toj zajednici.
Izraelska vojska je saopćila da je izvela više zračnih udara na snage koje su ušle u Sveidu.
Novinar AFP-a je vidio jedno vozilo sirijske vojske u centru grada koje je pogođeno direktnim udarom. Nekoliko tijela je visilo preko njegovih strana.
Izraelska vojska je izjavila da djeluje kako bi zaštitila Druze, iako neki analitičari smatraju da se radi o izgovoru za ostvarivanje vlastitih vojnih ciljeva.
Hiljade stanovnika grada pobjeglo je tražeći sigurnost bliže jordanskoj granici, rekao je Marouf.
U obližnjem selu Valga (Walgha), novinar AFP-a zatekao je grupu raseljenih civila kako se sklanjaju u jednoj džamiji.