Tramp pod pritiskom pristalica traži objavu dokaza o Epstajnu

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izrazio je podršku objavljivanju "vjerodostojnih" dokumenata o pedofilu Džefriju Epstajnu (Jeffreyju Epsteinu), usred rastućeg nezadovoljstva među njegovim pristalicama, a zbog načina na koji je njegova administracija postupila sa tim slučajem.

Tramp je jučer kazao da bi državna tužiteljica iz SAD Pem Bondi (Pam) trebala objaviti "ono što ona smatra vjerodostojnim" iz istraga koje je vlada vodila o Epstajnnu, pokušavajući tako zaustaviti sve veću pobunu među desničarskim krugovima.

Predsjednik SAD u Bijeloj kući obratio se novinarima.

- Ona je to jako dobro vodila, i to će biti na njoj – izjavio je Tramp.

Poziv pristalicama

Podsjetio je da je prošle sedmice pozvao svoje pristalice da „nastave dalje“ i ne bave se više slučajem.

- Šta god ona smatra vjerodostojnim, treba to objaviti – poručio je.

Tramp je također tvrdio da su tzv. Epstajnovi snimci "izmišljeni" od strane bivših američkih predsjednika Baraka Obame (Baracka) i Džoa Bajdena (Joea Bidena), te bivšeg direktora FBI-ja Džejmsa Komeija (Jamesa Comeyja), uprkos činjenici da je njegova administracija bila ta koja je promovirala njihovo postojanje.

Kasnije istog dana, Tramp je ponovio svoju podršku objavljivanju "vjerodostojnih" informacija, iako je izrazio nevjericu zbog stalne fascinacije "razvratnim" ali "dosadnim" slučajem.

- Vjerodostojne informacije – neka ih objave. Rekao bih, šta god je vjerodostojno, neka to ljudi dobiju – kazao je.

Burna reakcija

Trampov pokret "Učinimo Ameriku ponovo velikom" (MAGA) burno je reagovao nakon što je prošle sedmice objavljena bilješka agencija za provođenje zakona, koja je zaključila da je Epstajn počinio samoubistvo i da ne postoje vjerodostojni dokazi da je posjedovao "spisak klijenata" niti da je ucjenjivao moćne ličnosti.

Podsjetimo, Epstajn, koji je 2019. godine umro u zatvorskoj ćeliji na Menhetnu dok je čekao suđenje za optužbe o trgovini seksualnim robljem, godinama je bio predmet morbidnih teorija i špekulacija – uključujući tvrdnje da je ubijen i da je koristio seksualne ucjene kako bi kompromitirao moćne osobe u ime obavještajnih agencija.

Teorije o Epstajnu posebno su prisutne u MAGA krugovima, koji su podržavali Trampovu kampanju za reizbor u uvjerenju da će on razotkriti puni obim zločina pokojnog finansijera i njegove mreže među elitama.

Optužba za administraciju

Nakon objave zajedničkog izvještaja Ministarstva pravde SAD-a i FBI-ja, koji je opovrgnuo najpopularnije teorije o Epstajnu, istaknuti MAGA pristalice optužili su Trampovu administraciju da je prekršila obećanja i da učesrtvuje u zataškavanju s ciljem zaštite Epstajnovih saradnika – uključujući, moguće, i samog Trampa.

- Želim da budem vrlo jasan prema onima s desnice, uključujući i samog predsjednika, koji nam govore da napustimo ovu temu i nastavimo dalje. Ne možemo to pustiti. Ne možemo nastaviti dalje - rekao je konzervativni komentator Met Volš (Matt Walsh) u svom podcastu.

Republikanski predsjedavajući Predstavničkog doma Majk Džonson (Mike Johnson) jučer je postao najuticajniji Trampov saveznik koji se pridružio pozivima za veću transparentnost.

- Trebamo sve objaviti i pustiti narod da odluči – istakao je Džonson u intervjuu za konzervativnog komentatora Benija Džonsona (Bennyja Johnsona), dodajući da Bondi mora "izaći pred javnost i sve objasniti".