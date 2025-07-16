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POTVRDIO PORTPAROL

Tramp naredio povlačenje 2.000 vojnika Nacionalne garde iz Los Anđelesa

Početkom juna, Tramp je naredio raspoređivanje oko 4.000 vojnika Kalifornijske nacionalne garde i 700 marinaca na aktivnoj dužnosti

Nacionalna garda. AP

A. O.

16.7.2025

Američka administracija povlači 2.000 vojnika Nacionalne garde u Los Anđelesu (Angeles), koji su bili poslati da podrže sprovođenje imigracionih zakona.

To je potvrdio glavni portparol Pentagona, Šon Parnel (Schon).

Iako je naređeno povlačenje velikog broja trupa, još uvek nije jasno koliko će vojnika ostati u Los Anđelesu, dok imigracione racije nastavljaju da se sprovode širom zemlje, prenosi AP.

Početkom juna, Tramp je naredio raspoređivanje oko 4.000 vojnika Kalifornijske nacionalne garde i 700 marinaca na aktivnoj dužnosti, kako bi odgovorili na proteste protiv imigracionih racija u Los Anđelesu i okolini.

Vojnici su bili zaduženi za zaštitu federalnih zgrada i osiguravanje imigracionih agenata.

Zakonitost njihovog raspoređivanja osporio je guverner Kalifornije, Gevin Njusom, na saveznom sudu.

# PENTAGON
# LOS ANGELES
# SAD
# DONALD TRUMP
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