Izrael formira 15-kilometarski koridor kroz Kan Junis: Gaza presječena novom linijom sukoba

Izraelske odbrambene snage (IDF) uspostavile su 15 kilometara dugačak koridor kroz Kan Junis (Khan Younis), ključni grad na jugu Gaze, u okviru operacije “Magen Oz”, čime su fizički razdvojile istočni i zapadni dio teritorije.

Vojni zvaničnici tvrde da je cilj stvaranje zone sigurnog kretanja za izraelske trupe i dodatni pritisak na preostale Hamasove ćelije koje, prema navodima, i dalje djeluju u regiji. Ova operacija označava jednu od najintenzivnijih vojnih aktivnosti u južnom dijelu Pojasa Gaze u posljednjim sedmicama.

Kan Junis je već mjesecima poprište sukoba, a ovaj koridor omogućava izraelskim trupama da izbjegnu urbane zasjede i pojačaju logističku podršku. Zvaničnici iz Tel Aviva tvrde da se radi o “privremenoj mjeri” dok ne dođe do potpunog demontiranja Hamasove infrastrukture.

I dok izraelski izvori govore o strateškoj važnosti koridora, humanitarne organizacije upozoravaju da bi dodatno fizičko razdvajanje moglo pogoršati situaciju za civilno stanovništvo, koje je već suočeno s nestašicama, ograničenom mobilnošću i stalnim zračnim udarima.

Operacija “Magen Oz” nastavak je izraelske strategije usmjerene na potpunu kontrolu nad komunikacionim linijama unutar Pojasa Gaze, dok su mirovni pregovori i dalje na čekanju.