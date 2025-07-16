Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BLISKI ISTOK

Izrael formira 15-kilometarski koridor kroz Kan Junis: Gaza presječena novom linijom sukoba

Pod operativnim nazivom “Magen Oz”, izraelska vojska uspostavila je kontrolisani vojni prolaz i fizički razdvojile istočni i zapadni dio teritorije

Izraelska vojska uspostavila je kontrolisani vojni prolaz. Times of Izrael

A. H. K.

16.7.2025

Izraelske odbrambene snage (IDF) uspostavile su 15 kilometara dugačak koridor kroz Kan Junis (Khan Younis), ključni grad na jugu Gaze, u okviru operacije “Magen Oz”, čime su fizički razdvojile istočni i zapadni dio teritorije.

Vojni zvaničnici tvrde da je cilj stvaranje zone sigurnog kretanja za izraelske trupe i dodatni pritisak na preostale Hamasove ćelije koje, prema navodima, i dalje djeluju u regiji. Ova operacija označava jednu od najintenzivnijih vojnih aktivnosti u južnom dijelu Pojasa Gaze u posljednjim sedmicama.

Kan Junis je već mjesecima poprište sukoba, a ovaj koridor omogućava izraelskim trupama da izbjegnu urbane zasjede i pojačaju logističku podršku. Zvaničnici iz Tel Aviva tvrde da se radi o “privremenoj mjeri” dok ne dođe do potpunog demontiranja Hamasove infrastrukture.

I dok izraelski izvori govore o strateškoj važnosti koridora, humanitarne organizacije upozoravaju da bi dodatno fizičko razdvajanje moglo pogoršati situaciju za civilno stanovništvo, koje je već suočeno s nestašicama, ograničenom mobilnošću i stalnim zračnim udarima.

Operacija “Magen Oz” nastavak je izraelske strategije usmjerene na potpunu kontrolu nad komunikacionim linijama unutar Pojasa Gaze, dok su mirovni pregovori i dalje na čekanju.

# IZRAEL
# HAMAS
# TEL AVIV
# GAZA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.