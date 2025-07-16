Putin pojačava ofanzivu: Rakete ruše Ukrajinu, a ciljevi postaju sve širi

Ukrajina je ponovo pod žestokim udarima. Tokom noći i ranog jutra više gradova pogođeno je raketama i bespilotnim letjelicama, a najteže su stradali Harkov, Kupjansk i Krivi Rih. Prema lokalnim vlastima, napadi su uzeli najmanje dvije žrtve, dok je više civila ranjeno, a stambeni i energetski objekti potpuno uništeni.

Snažne eksplozije

U Harkovu su zabilježene snažne eksplozije koje su pogodile stambene zone, a oštećeni su vodovodna mreža i elektrodistribucija. U Krivom Rihu, koji je već bio na udaru, neprijateljski dronovi uzrokovali su višesatni prekid napajanja strujom i vodom. Napad je uslijedio u ranim jutarnjim satima, u vrijeme kada se većina stanovništva nalazila u svojim domovima.

Istovremeno, politička poruka iz Moskve postaje sve tvrđa. Vladimir Putin, kako prenose brojni svjetski izvori, ne pokazuje namjeru za kompromis i sve je odlučniji u zahtjevima prema Ukrajini. Ne samo da traži priznanje aneksije Krima i dijelova Donbasa, već i neutralan status Ukrajine, zabranu njenog priključenja NATO-u, te povlačenje zapadnog oružja s teritorije bivše sovjetske republike.

Taktika iscrpljivanja

Dok ruske snage napreduju na pojedinim frontovima, sve više analitičara upozorava da Putin koristi taktiku iscrpljivanja – vojno, ekonomski i diplomatski. Njegov cilj, kako se navodi, nije samo vojnopravna pobjeda, nego i geopolitička demonstracija sile kojom bi redefinisao odnose u Istočnoj Evropi.

SAD i evropske države najavile su nove pakete pomoći Ukrajini, ali i pojačane sankcije Rusiji. Međutim, za sada nema signala da bi to moglo zaustaviti ruski predsjednički aparat, koji poručuje da su spremni ići do kraja – bez ustupaka.

I dok Zapad pokušava održati balans između pomoći i eskalacije, ruska ofanziva sve više prelazi u rutinu rata bez prekida. Na terenu, granice su pomjerive, ali politički zahtjevi iz Moskve ostaju čvrsto ukopani.