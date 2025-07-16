Iran i Kina razgovarali o sukobu s Izraelom i mogućoj vojnoj saradnji

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) razgovarao je o nedavnom ratu s Izraelom i širim bilateralnim vezama sa svojim kineskim kolegom Vang Jiem (Wang Yijem).

Prema saopćenju iranskog Ministarstva vanjskih poslova u srijedu, Aragči je informisao Vanga o najnovijim dešavanjima nakon primirja, a dvojica diplomata su istražila "prilike i potencijal za razvoj odnosa" na marginama sastanka ministara vanjskih poslova Šangajske organizacije za saradnju (SCO).

Vojna saradnja

Nakon 12-dnevnog rata između Irana i Izraela u junu, Teheran nastoji produbiti vojnu saradnju s Kinom, prema nedavnoj analizi Instituta za proučavanje rata (ISW).

Izvještaji sugerišu da Iran razmatra kupovinu kineskih borbenih aviona kako bi modernizirao svoje zastarjele zračne snage. Međutim, kinesko ministarstvo vanjskih poslova negiralo je izvještaje da Iran nabavlja kineske sisteme protuzračne odbrane.

Širenje industrije oružja

Pod pritiskom dugogodišnjih međunarodnih sankcija, Iran se posljednjih godina fokusirao na širenje svoje domaće industrije oružja i jačanje vojnih veza s Rusijom.

Teheran je pokušavao nabaviti ruske borbene avione Su-35, ali do sada bezuspješno.