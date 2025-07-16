Festival MESS potpisao novu Avinjonsku deklaraciju solidarnosti s palestinskim narodom

Direktor sarajevskog Festivala MESS, Nihad Kreševljaković, među više od stotinu istaknutih umjetnika i kulturnih lidera potpisao je Novu Avinjonsku deklaraciju solidarnosti s palestinskim narodom.

Deklaracija, predstavljena na prestižnom teatarskom Festivalu u Avinjonu, poziva na prekid nasilja, pravdu za Palestince i osudu genocida.

Ova inicijativa podsjeća na istu akciju iz 1995. godine, kada su umjetnici na Avinjonskom festivalu osudili zločine u Bosni i Hercegovini. Potpisnici, među kojima su renomirani teatarski stvaraoci, poručuju da odbijaju šutnju i nemoć pred zločinima koji se danas dešavaju u Palestini.

Deklaracija snažno ističe univerzalnu vrijednost ljudskog života, osuđuje masovno ubijanje, traži priznanje palestinske države i sankcije prema Izraelu, te poziva na zaustavljanje kriminalizacije podrške palestinskoj borbi.

Festival MESS ovim potezom potvrđuje svoju posvećenost borbi za ljudska prava i pravdu, s posebnim osvrtom na vlastito iskustvo rata u BiH i značaj glasova umjetnika u borbi protiv nepravde.

Prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze, od početka sukoba 8. oktobra 2023. do 7. jula 2025. stradalo je 57.000 ljudi, uključujući više od 16.000 djece, što MESS i potpisnici deklaracije nazivaju genocidom.