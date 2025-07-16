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LJUDSKA PRAVA

Festival MESS potpisao novu Avinjonsku deklaraciju solidarnosti s palestinskim narodom

Od početka sukoba, stradalo je 57.000 ljudi, uključujući više od 16.000 djece, što potpisnici deklaracije nazivaju genocidom

Humanitarna kriza. press

S. B.

16.7.2025

Direktor sarajevskog Festivala MESS, Nihad Kreševljaković, među više od stotinu istaknutih umjetnika i kulturnih lidera potpisao je Novu Avinjonsku deklaraciju solidarnosti s palestinskim narodom. 

Deklaracija, predstavljena na prestižnom teatarskom Festivalu u Avinjonu, poziva na prekid nasilja, pravdu za Palestince i osudu genocida.

Ova inicijativa podsjeća na istu akciju iz 1995. godine, kada su umjetnici na Avinjonskom festivalu osudili zločine u Bosni i Hercegovini. Potpisnici, među kojima su renomirani teatarski stvaraoci, poručuju da odbijaju šutnju i nemoć pred zločinima koji se danas dešavaju u Palestini.

Deklaracija snažno ističe univerzalnu vrijednost ljudskog života, osuđuje masovno ubijanje, traži priznanje palestinske države i sankcije prema Izraelu, te poziva na zaustavljanje kriminalizacije podrške palestinskoj borbi.

Festival MESS ovim potezom potvrđuje svoju posvećenost borbi za ljudska prava i pravdu, s posebnim osvrtom na vlastito iskustvo rata u BiH i značaj glasova umjetnika u borbi protiv nepravde.

Prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze, od početka sukoba 8. oktobra 2023. do 7. jula 2025. stradalo je 57.000 ljudi, uključujući više od 16.000 djece, što MESS i potpisnici deklaracije nazivaju genocidom.

# MESS
# FESTIVAL
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