Tramp neće čekati 50 dana da isporuči "Patriote" Ukrajini

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) gubi strpljenje s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, te najavljuje snažan zaokret u smislu naoružavanja Ukrajine. Njegovo nezadovoljstvo zbog konstantnog opiranja Rusije da se postigne mirovni sporazum s Ukrajinom najbolje ilustrira ultimatum da će, ako Moskva u roku od 50 dana ne pristane na dogovor, uvesti Rusiji carine od 100 posto.

"Kažem dami"

Tramp je izjavio da je više puta vjerovao da je s ruskim predsjednikom postigao dogovor o okončanju rata u Ukrajini.

- Dođem kući i kažem prvoj dami - imao sam divan razgovor s Vladimirom, mislim da smo gotovi. Zatim upalim televizor, ili mi ona kaže - zanimljivo, upravo su bombardirali starački dom. E pa to nam se ne sviđa – kazao je Tramp.

On je najavio da će Ukrajini poslati rakete protuzračne odbrane “Patriot”, pojasnivši da su one potrebne za odbranu te zemlje, dok je za Putina kazao da “lijepo govori, ali onda navečer sve bombardira”. Za sada nepoznat broj raketa koje će biti isporučene Ukrajini, platit će EU, a najavljeno je slanje i druge “vrlo sofisticirane vojne opreme”.

Ozbiljniji izazovi

- Ukrajini bi dobro došlo sve što pomaže protuzračnoj odbrani teritorije i borbenog poretka ukrajinskih oružanih snaga. U tom slučaju Rusija bi se suočila s ozbiljnijim izazovom nego što ga ima posljednjih mjeseci. To bi učvrstilo i poziciju Zelenskog unutar Ukrajine, jer promjene koje su izdejstvovane u organizaciji vlasti su rezultat činjenice da se korupcija ipak uvukla u vlast, baš zahvaljujući ratnim dejstvima – kaže vojnopolitički analitičar Hamza Višća.