Tramp neće čekati 50 dana da isporuči "Patriote" Ukrajini

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) gubi strpljenje s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, te najavljuje snažan zaokret u smislu naoružavanja Ukrajine. Njegovo nezadovoljstvo zbog konstantnog opiranja Rusije da se postigne mirovni sporazum s Ukrajinom najbolje ilustrira ultimatum da će, ako Moskva u roku od 50 dana ne pristane na dogovor, uvesti Rusiji carine od 100 posto.
"Kažem dami"
Tramp je izjavio da je više puta vjerovao da je s ruskim predsjednikom postigao dogovor o okončanju rata u Ukrajini.
- Dođem kući i kažem prvoj dami - imao sam divan razgovor s Vladimirom, mislim da smo gotovi. Zatim upalim televizor, ili mi ona kaže - zanimljivo, upravo su bombardirali starački dom. E pa to nam se ne sviđa – kazao je Tramp.
On je najavio da će Ukrajini poslati rakete protuzračne odbrane “Patriot”, pojasnivši da su one potrebne za odbranu te zemlje, dok je za Putina kazao da “lijepo govori, ali onda navečer sve bombardira”. Za sada nepoznat broj raketa koje će biti isporučene Ukrajini, platit će EU, a najavljeno je slanje i druge “vrlo sofisticirane vojne opreme”.
Ozbiljniji izazovi
- Ukrajini bi dobro došlo sve što pomaže protuzračnoj odbrani teritorije i borbenog poretka ukrajinskih oružanih snaga. U tom slučaju Rusija bi se suočila s ozbiljnijim izazovom nego što ga ima posljednjih mjeseci. To bi učvrstilo i poziciju Zelenskog unutar Ukrajine, jer promjene koje su izdejstvovane u organizaciji vlasti su rezultat činjenice da se korupcija ipak uvukla u vlast, baš zahvaljujući ratnim dejstvima – kaže vojnopolitički analitičar Hamza Višća.
On smatra da su američko-ruski razgovori u Rijadu, ustvari, bili razgovori o SAD i Rusiji, a ne o Ukrajini i tvrdi da Putin nastoji da uspostavi diplomatske odnose sa SAD, vrati ambasadora ili imenuje novog, te da na taj način legitimizira ono što je do sada činio. S druge strane, Tramp je svjestan da rat košta, inicirao je ugovor o eksploataciji ruda u Ukrajini, ali su tokom ruskih osvajanja nalazišta ruda ostala na privremeno zaposjednutoj teritoriji.
Borbena dejstva
- Tramp iz tih razloga pokušava da zaustavi Ruse i da traži razumijevanje za ugovore koje SAD imaju s Ukrajinom, odnosno da se Rusija povuče s te teritorije. Pošto je dao rok od 50 dana, uvijek treba imati na umu da je i Iranu dao rok od dvije sedmice, a izvršio napad poslije dva dana. Ne vjerujem da će čekati 50 dana da isporuči kvalitetnija ubojna sredstva Ukrajini, kako bi zaustavila dalji prodor Rusije, pa i vratila dio okupirane teritorije. Borbena dejstva, prije jesenje kaljuže u Ukrajini, mogu se izvoditi u naredna 2-3 mjeseca – ističe Višća.
Ništa što Rusija osvaja u Ukrajini, ni teritorija, ni resursi, ne može opravdati ljudske gubitke i finansijska ulaganja u rat koji je pokrenula, a za koji je znala kako će završiti, smatra vojni analitičar Nedžad Ahatović. On očekuje da će Ukrajina, cijela ili bez 25 posto teritorije, prije ili kasnije ući u NATO, a da će Rusija izgubiti dominaciju na Crnom moru i dobiti hiljade kilometara granice sa NATO-om.
- Rusija ispada iz velike strateške igre u kojoj, “preko njenih leđa”, ostaje Kina. Rusija postaje regionalna sila koja, osim nuklearnog oružja, nema više tu važnost koju je imala prije nego je ušla u Ukrajinu. Svi pregovori koji se vode imaju svoju taktiku i dinamiku i svaka pomoć koju Trampova administracija daje Ukrajini usmjerena je na dobivanje rezultata u pregovorima. Što Moskva više “zateže”, prijeti i ucjenjuje, to će Ukrajina dobiti više oružja i podrške. Putinu se sužava manevarski prostor, a ekonomija mu sve više posrće i uskoro bez pomoći Kine neće moći voditi rat u Ukrajini. A ta pomoć će ga sigurno skupo koštati, jer ako Peking kupi “radnju” a ublizu je da to i ostvari postavit će i svog “poslovođu”.