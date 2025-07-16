Izraelski udar na Generalštab u Damasku: Poruka režimu ili nova faza regionalnog sukoba?

Izraelske snage pogodile su glavni ulaz Generalštaba sirijske vojske u Damasku, objavljeno je jučer iz redova izraelske vojske (IDF), prenose Associated Press (AP) i Financial Times (FT).

Napad je uslijedio nakon višednevnih sukoba na jugu Sirije, gdje sirijska vojska pokušava slomiti otpor druške zajednice u provinciji Sweida. Prema navodima IDF-a, napadi su usmjereni na „strateške mete koje podržavaju represiju nad lokalnim stanovništvom“.

Financial Times piše da je napad dronovima, koji je gađao samu zgradu Generalštaba, najdirektnija izraelska poruka Damasku u posljednjim godinama. FT također navodi da je izraelski ministar vanjskih poslova Israel Katz upozorio da će „svaka nova prijetnja drusima naići na odlučan odgovor Tel Aviva“.