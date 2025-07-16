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BLISKOISTOČNI PRELOM

Izraelski udar na Generalštab u Damasku: Poruka režimu ili nova faza regionalnog sukoba?

Tel Aviv potvrdio da su mete bili vojni objekti režima u Siriji, američki i britanski izvori navode da je riječ o jasnom upozorenju

Izraelske snage pogodile su glavni ulaz Generalštaba sirijske vojske u Damasku. Društvene mreže

A. H. K

16.7.2025

Izraelske snage pogodile su glavni ulaz Generalštaba sirijske vojske u Damasku, objavljeno je jučer iz redova izraelske vojske (IDF), prenose Associated Press (AP) i Financial Times (FT).

Napad je uslijedio nakon višednevnih sukoba na jugu Sirije, gdje sirijska vojska pokušava slomiti otpor druške zajednice u provinciji Sweida. Prema navodima IDF-a, napadi su usmjereni na „strateške mete koje podržavaju represiju nad lokalnim stanovništvom“.

Financial Times piše da je napad dronovima, koji je gađao samu zgradu Generalštaba, najdirektnija izraelska poruka Damasku u posljednjim godinama. FT također navodi da je izraelski ministar vanjskih poslova Israel Katz upozorio da će „svaka nova prijetnja drusima naići na odlučan odgovor Tel Aviva“.

S druge strane, Associated Press javlja da je izraelska vojska posljednjih dana pojačala prisustvo duž granice sa Sirijom, a američki dužnosnici pozvali su na „hitnu deeskalaciju“ i upozorili na rizik od šireg sukoba.

Sirijska državna agencija SANA potvrdila je napad, optuživši Izrael za „grubo kršenje suvereniteta“ i pokušaj destabilizacije regije.

Napad dolazi u osjetljivom trenutku za Siriju, gdje nova vlada, nakon odlaska Bashara al-Assada, pokušava konsolidirati moć, dok istovremeno raste nezadovoljstvo u manjinskim zajednicama, posebno među druzima.

# NAPAD
# SIRIJA
# IZRAEL
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