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TEŠKA NESREĆA

Most se srušio na kamion: Dvoje teško povrijeđenih u Austriji

Nadvožnjak je pao direktno na kabinu vozila

Nesreća u Lincu (Linzu). platforma X

I. H.

16.7.2025

Most za pješake urušio se danas u austrijskom gradu Lincu (Linzu) i pao direktno na kamion koji je u tom trenutku prolazio ispod, potvrdila je austrijska policija. U nesreći su dvije osobe teško povrijeđene.

Prema informacijama lokalnih medija, dramatična nesreća dogodila se kada je vozač kamiona, koji je prevozio dizalicu na prikolici, pokušao ući u podzemnu garažu. Prilikom prolaska, vozilo je udarilo u konstrukciju mosta, koji se potom obrušio na kabinu kamiona.

- Dvije osobe morale su biti izvučeno iz smrskane kabine kamiona. Zadobile su teške povrede - kazao je potparol policije.

Na svu sreću, u trenutku rušenja na samom mostu nije bilo pješaka. Prema procjenama vatrogasaca, srušeni dio mosta bio je težak između 30 i 40 tona.

# NESREĆA
# LINZ
# AUSTRIJA
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