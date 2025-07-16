Most se srušio na kamion: Dvoje teško povrijeđenih u Austriji

Most za pješake urušio se danas u austrijskom gradu Lincu (Linzu) i pao direktno na kamion koji je u tom trenutku prolazio ispod, potvrdila je austrijska policija. U nesreći su dvije osobe teško povrijeđene.

Prema informacijama lokalnih medija, dramatična nesreća dogodila se kada je vozač kamiona, koji je prevozio dizalicu na prikolici, pokušao ući u podzemnu garažu. Prilikom prolaska, vozilo je udarilo u konstrukciju mosta, koji se potom obrušio na kabinu kamiona.

- Dvije osobe morale su biti izvučeno iz smrskane kabine kamiona. Zadobile su teške povrede - kazao je potparol policije.

Na svu sreću, u trenutku rušenja na samom mostu nije bilo pješaka. Prema procjenama vatrogasaca, srušeni dio mosta bio je težak između 30 i 40 tona.