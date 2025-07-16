EU poziva na poštivanje suvereniteta Sirije uslijed eskalacije izraelskih napada

Evropska unija (EU) u srijedu je izrazila zabrinutost zbog eskalacije izraelskih vojnih napada na sirijsku teritoriju, pozivajući sve vanjske aktere da u potpunosti poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Sirije, javlja Anadolija.

- EU je uznemiren nastavkom sukoba u Sveidi (Suwayda), koji su rezultirali mnogim žrtvama, i snažno osuđuje prijavljeno nasilje nad civilima- rekla je glasnogovornica EU-a Anouar El Anouni.

Poručila je da "tranzicione vlasti imaju odgovornost da deeskaliraju i obnove mir, da osiguraju odgovornost za sve zločine i da nastave inkluzivnu tranziciju.

Dodala je da je EU spreman da podrži ove napore.

- S obzirom na eskalaciju izraelskih napada na sirijsku teritoriju, pozivamo sve vanjske aktere da u potpunosti poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Sirije - poručila je.

Izrael je u srijedu obnovio zračne napade u Sveidi na jugu Sirije, što je najnovije kršenje suvereniteta zemlje. Tel Aviv tvrdi da su napadi usmjereni na zaštitu druzske zajednice u Siriji.

Odvojeno, najmanje dvije osobe su ranjene u izraelskom zračnom napadu koji je u srijedu bio usmjeren na kompleks Generalštaba sirijske vojske u Damasku, objavila je državna novinska agencija SANA.

Napadi su se dogodili dok je sirijska vojska rasporedila snage u provinciji kako bi obnovila sigurnost i zaštitila civile i njihovu imovinu, nakon sukoba između naoružanih druzijskih i beduinskih grupa u kojima je poginulo najmanje 30 ljudi.