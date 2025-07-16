Izrael pojačao napade na Siriju: Pogodili Ministarstvo odbrane u Damasku, najmanje 250 mrtvih u regiji Sveida

Izraelske snage danas su izvele zračne udare na zgradu Ministarstva odbrane u Damasku. Sirijske vlasti saopćile su da ima poginulih i ranjenih, ali nisu iznijele precizne podatke o žrtvama.

U protekla dva dana situacija u Siriji dodatno se pogoršala. Zabilježene su eksplozije u centru Damaska, dok je Izrael pojačao zračne udare i rasporedio dodatne trupe duž granice. Ove napetosti uslijedile su nakon žestokih sukoba u južnoj regiji Sveida.

Izraelska vojska tvrdi da je gađana komandna tačka sirijskog režima s ciljem da se spriječi pregrupisavanje vojnih snaga na jugu zemlje i zaštiti druska zajednica, prenosi The Times of India.

Sukobi u Sveidi

U gradu Sveida i okolnim mjestima izbili su sukobi između Druza i beduinskih milicija nakon incidenta od 13. jula. Sirijska vojska je raspoređena kako bi uspostavila kontrolu, ali sukobi su se nastavili.

Prema izvještajima agencija AFP i AP, do 16. jula poginulo je najmanje 250 osoba, među kojima su vojnici, civili i pripadnici oružanih grupa. Prijavljeno je i ozbiljno nasilje, uključujući pogubljenja bez suđenja, pljačke i paljevine imovine.

Primirje je proglašeno 15. jula, ali ono nije zaustavilo ni unutrašnje sukobe ni izraelske zračne napade kod Sweide i Damaska.

Ko su Druzi?

Druzi su vjersko-etnička zajednica koja je nastala u 11. stoljeću kao heterodoksna grana islama, s utjecajima neoplatonizma i gnosticizma. Danas čine manjinu u Siriji, Libanu i Izraelu, ali u regiji Sweida predstavljaju većinsko stanovništvo.

Zbog zatvorenosti zajednice i tradicionalne povezanosti s državnim strukturama, Druzi su se često nalazili u središtu političkih tenzija. U Izraelu uživaju visok status i mnogi služe u vojsci, dok u Siriji često zahtijevaju veća prava i autonomiju, zbog čega su često na udaru režima.

Izrael: Nećemo stati s udarima

Izrael je jasno poručio da neće prekinuti napade dok se sirijske snage ne povuku iz južnih dijelova zemlje. Ministar odbrane Israel Kac (Katz) više puta je izjavio: "Nećemo dopustiti da režim ugrožava Druze" i upozorio da će "značajno pojačati odgovor" ukoliko se nasilje nastavi.