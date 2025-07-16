Izraelski udari pogodili Ministarstvo odbrane u Damasku: Snimci razaranja šokiraju svijet

Izraelska avijacija izvela je danas razoran napad na centar Damaska, pri čemu je meta bio kompleks Ministarstva odbrane i Generalštaba sirijske vojske. Eksplozije su odjekivale glavnim gradom Sirije, a kako javljaju brojni međunarodni mediji, zgrada je gotovo u potpunosti uništena. Prekid programa Kako prenosi Reuters u svom izvještaju, izraelski napadi uslijedili su nakon pogoršanja situacije u provinciji Sveida (Sweida), gdje su izbili sukobi između pripadnika druske zajednice i snaga sirijske vlade. Izraelska vojska tvrdi da je djelovala kako bi “spriječila genocid nad druskim stanovništvom”.

Associated Press (AP) navodi da je u napadu poginulo više osoba, uključujući i vojne oficire, dok se za ranjene još ne zna tačan broj. Snimci s lica mjesta prikazuju haos i dim koji se uzdiže iznad centra Damaska, dok sirijska televizija prekida program emitovanjem vanrednih vijesti. Harec (Haaretz) prenosi izjavu izraelskog ministra odbrane Joava Galanta (Yoava Gallanta) koji je poručio: “Ovo je samo početak. Nastavićemo braniti svakog Izraelca i svakog Drusa gdje god se nalazio.”