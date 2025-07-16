Izraelski udari pogodili Ministarstvo odbrane u Damasku: Snimci razaranja šokiraju svijet

Izraelska avijacija izvela je danas razoran napad na centar Damaska, pri čemu je meta bio kompleks Ministarstva odbrane i Generalštaba sirijske vojske. Eksplozije su odjekivale glavnim gradom Sirije, a kako javljaju brojni međunarodni mediji, zgrada je gotovo u potpunosti uništena.
Prekid programa
Kako prenosi Reuters u svom izvještaju, izraelski napadi uslijedili su nakon pogoršanja situacije u provinciji Sveida (Sweida), gdje su izbili sukobi između pripadnika druske zajednice i snaga sirijske vlade. Izraelska vojska tvrdi da je djelovala kako bi “spriječila genocid nad druskim stanovništvom”.
Associated Press (AP) navodi da je u napadu poginulo više osoba, uključujući i vojne oficire, dok se za ranjene još ne zna tačan broj. Snimci s lica mjesta prikazuju haos i dim koji se uzdiže iznad centra Damaska, dok sirijska televizija prekida program emitovanjem vanrednih vijesti.
Harec (Haaretz) prenosi izjavu izraelskog ministra odbrane Joava Galanta (Yoava Gallanta) koji je poručio: “Ovo je samo početak. Nastavićemo braniti svakog Izraelca i svakog Drusa gdje god se nalazio.”
U međuvremenu, Turska je oštro reagovala, poručivši da “napadi ugrožavaju stabilnost i narušavaju suverenitet Sirije”, dok je njemačko Ministarstvo vanjskih poslova upozorilo da “eskalacija prijeti cijelom Bliskom istoku i može izazvati domino efekat u već nestabilnoj regiji.”
Vanredna sjednica
Al Jazeera izvještava da je pogođeno i više civilnih objekata u blizini ministarstva, te da se očekuje pojačana diplomatska aktivnost u narednim satima, uključujući vanrednu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a.
Ovaj napad ne predstavlja samo vojnu operaciju, već i ozbiljnu diplomatsku poruku u trenutku kada region ključa od tenzija. Udar na Ministarstvo odbrane jedne države – bez najave i bez saglasnosti međunarodnih tijela – otvara nova pitanja o granicama međunarodnog prava, ali i šutnji velikih sila.