Italija planira pustiti 10.000 zatvorenika

Italija bi mogla pustiti iz zatvora desetak hiljada ljudi, ili oko 15 posto ukupnog broja zatvorenika, kako bi ublažila prenakrcanost, objavilo je ministarstvo pravosuđa.

Oko 10.105 zatvorenika "potencijalno ispunjava uslove" za alternativne mjere zatvoru, poput kućnog pritvora ili uslovne kazne, saopćilo je ministarstvo.

Najgore evidencije

Ova bi se opcija odnosila na osobe čije su presude pravosnažne i više nisu podložne žalbi, kojima je preostalo manje od dvije godine odsluženja kazne i kojima u posljednjih 12 mjeseci nisu počinili teške disciplinske prekršaje.

Osobe koje služe kaznu za teška krivična djela poput terorizma, organiziranog kriminala, silovanja, trgovine migrantima i otmice bile bi isključene, dodalo je ministarstvo.

Prema bazi podataka World Prison Brief, Italija ima jednu od najgorih evidencija prenakrcanosti zatvora u Evropi, s nivoom popunjenosti od oko 122 posto.

Svaki nivo iznad 100 posto ukazuje na to da su zatvori popunjeni iznad svog maksimalnog kapaciteta. Prema bazi podataka, samo Kipar, Francuska i Turska imaju više nivoe u Evropi.

Osjetljiv potez

Teška situacija zatvorenika privukla je pažnju u Italiji nakon porasta samoubistava i pritužbi na visoke ljetne temperature u pritvorskim objektima koji nisu klimatizirani.

Prijevremeno puštanje zatvorenika politički je, međutim, osjetljiv potez, a ministarstvo pravosuđa naznačilo je da se to neće desiti preko noći.

Navelo je da je osnovalo radnu grupu za saradnju sa zatvorima i sucima za uslovni otpust kako bi se olakšalo donošenje odluka o pojedinačnim slučajevima, koja će se sastajati sedmično i izvještavati o svom radu do septembra, prenosi Reuters.