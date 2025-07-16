Hurtić boravio u Stocu: Sredstva za Bošnjake u ovom gradu svjesno se blokiraju

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, dr Sevlid Hurtić, boravio je u radnoj posjeti Gradu Stocu, gdje se sastao s mladim aktivistom Alminom Pehiljom, te predstavnicima civilnog društva i povratničke zajednice. Povod sastanka bile su zabrinjavajuće informacije koje su se posljednjih dana pojavile u medijima, a tiču se navodne sistemske diskriminacije Bošnjaka u Stocu, koju, prema dostupnim navodima, provodi lokalna vlast na čelu sa gradonačelnikom Stjepanom Boškovićem.

Tokom sastanka, ministar Hurtić je pažljivo saslušao konkretne primjere institucionalne isključenosti i selektivne primjene zakona, koji ukazuju na neravnopravan tretman bošnjačke populacije u ovoj lokalnoj zajednici. Posebna pažnja posvećena je infrastrukturnim i komunalnim projektima koji se, uprkos osiguranim sredstvima, ne realiziraju u područjima gdje većinski žive povratnici.

Nema interesa

Ministar Hurtić je ovom prilikom podsjetio na slučaj u kojem je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH osiguralo 50.000 KM za asfaltiranje i uređenje obale rijeke Bregave, ali lokalna vlast, predvođena gradonačelnikom Boškovićem nije pokazala interes za implementaciju tog projekta, uprkos ranije potpisanom sporazumu.

- Gradonačelnik Stoca nije implementirao dogovoreni projekat, iako su sredstva bila spremna i namjena vrlo jasna, unaprijediti kvalitet života ljudi uz rijeku Bregavu, u dijelu grada gdje žive povratnici. Sporazum je bio potpisan prije više od godinu dana, ali zbog potpunog izostanka volje i odgovora s njihove strane, Ministarstvo je na kraju bilo primorano raskinuti ugovor. To je jasan pokazatelj da se sredstva za Bošnjake u ovom gradu svjesno blokiraju, što je apsolutno nedopustivo - poručio je ministar Hurtić.

Ministar je istakao da je povratak i opstanak ljudi na njihovim ognjištima suštinski dio mira, stabilnosti i razvoja Bosne i Hercegovine, te da će Ministarstvo nastaviti da prati stanje u Stocu, ali i svim drugim sredinama gdje su povratnici izloženi pritiscima ili institucionalnoj diskriminaciji.

Konkretno djelovanje

- Povratnici neće biti zaboravljeni. Moja obaveza je da budem uz njih, ne samo riječima, već konkretnim djelovanjem. Diskriminacija ne smije biti prihvatljiva norma u ovoj zemlji, bez obzira na to odakle dolazi - dodao je ministar.

Hurtić je pozvao sve relevantne institucije, ali i međunarodne partnere, da obrate pažnju na situaciju u Stocu, kako bi se osiguralo puno poštivanje prava svih građana i spriječilo dalje urušavanje međunacionalnih odnosa.