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SVE SNIMILE KAMERE

Dotaknuo dno: Ukrao novac doniran za djevojčicu oboljelu od raka, pa sve potrošio u kladionici

Incident je zabilježen nadzornim kamerama, a snimak krađe brzo se proširio društvenim mrežama, izazvavši snažne reakcije i osudu javnosti

Snimak krađe. Youtube

M. Až.

16.7.2025

Jedna osoba iz rumunskog grada Karansebeš ukrala je kutiju s novcem iz stomatološke ordinacije, u kojoj su se prikupljala sredstva za liječenje dvanaestogodišnje Adriane, djevojčice oboljele od agresivnog oblika raka.

Incident je zabilježen nadzornim kamerama, a snimak krađe brzo se proširio društvenim mrežama, izazvavši snažne reakcije i osudu javnosti.

Prema dostupnim informacijama, policija je brzo identificirala osumnjičenog – riječ je o 38-godišnjem muškarcu koji je priznao krađu, navodeći da je novac ukrao kako bi ga potrošio u kladionici. Kod njega je pronađeno samo 50 eura, dok još nije poznato koliko je ukupno bilo u kutiji prije krađe.

Adrianino liječenje zahtijeva gotovo milion eura, a do sada je prikupljeno oko polovine tog iznosa.

Osumnjičeni je najprije zadržan 24 sata, ali je kasnije pušten jer, prema saopćenju policije, nema prethodnih krivičnih prijava.

# RUMUNIJA
# KRAĐA
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