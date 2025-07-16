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PREMIJER IZRAELA

Netanjahu ostao bez ključnog saveznika, suočava se s manjinskom vladom

Ultraortodoksna stranka Shas napušta vladu zbog neslaganja oko predloženog zakona kojim bi se njenim biračima odobrila široka izuzeća od vojne obaveze

Benjamin Netanjahu. AP

FENA

16.7.2025

Ključni partner izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) u vladi, ultraortodoksna stranka Shas objavila je da napušta vladu zbog neslaganja oko predloženog zakona kojim bi se njenim biračima odobrila široka izuzeća od vojne obaveze.

Druga ultraortodoksna stranka podnijela je ostavku u ovoj sedmici zbog istog pitanja.

Vođenje manjinske vlade predstavljalo bi izazov za Netanjahua. Shas je, ipak, saopćio da to ne bi funkcioniralo na potkopavanju koalicije nakon što izađe iz nje te da bi mogao glasati s njom o nekim zakonima. Također ne bi podržao njen raspad, prenosi Reuters.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
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