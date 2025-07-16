Međunarodni krivični sud odbio zahtjev Izraela za poništenje naloga za hapšenje Netanjahua i Galanta

Međunarodni krivični sud (ICC) odbacio je u srijedu zahtjev Izraela da poništi naloge za hapšenje premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta, kao i da obustavi istragu o zločinima počinjenim na okupiranim palestinskim teritorijama, javlja Anadolu.

Prema odluci Pretresnog vijeća i ICC-a, sud je odbio dva zahtjeva koje je Izrael podnio 9. maja 2025. godine: jedan kojim se traži povlačenje, poništenje ili proglašenje nevažećim naloga za hapšenje Netanjahua i Galanta, i drugi kojim se traži obustava istrage Tužilaštva u vezi sa situacijom u Palestini.

Odbačeni argumenti

Sud je odbacio izraelski argument da ICC nema nadležnost nad zločinima počinjenim na palestinskim teritorijama, potvrdivši svoju raniju odluku o nadležnosti.

Vijeće je istaklo da se presuda Žalbenog vijeća od 24. aprila 2025. godine ne može tumačiti kao umanjivanje nadležnosti ICC-a.

U odluci se navodi da se "obustava istrage primjenjuje samo kada država ospori prihvatljivost predmeta" u skladu sa članom 19(7) Rimskog statuta.

Sudije su naglasile da Izrael nije podnio takav prigovor o prihvatljivosti.

Vijeće je također odbacilo izraelski zahtjev da se Palestini uskrati mogućnost da iznese svoj stav, navodeći da sud već posjeduje dovoljno informacija i da nisu potrebne dodatne izjave.

Nalog za hapšenje

ICC je 5. februara 2021. godine odlučio da je Palestina stranka Rimskog statuta, te da njegova nadležnost obuhvata Gazu, Zapadnu obalu i Istočni Jerusalem, teritorije koje je Izrael okupirao od 1967. godine.

Kancelarija tužioca ICC-a zvanično je otvorila istragu o situaciji u Palestini 3. marta 2021. godine.

Izrael je osporio nadležnost suda prema članu 19(2) Rimskog statuta 23. septembra 2024. godine.

Pretresno vijeće ICC-a izdalo je naloge za hapšenje Netanjahua i Gallanta 21. novembra 2024. godine, zbog sumnje na ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.

Žalbeno vijeće ICC-a poništilo je 24. aprila 2025. raniju proceduralnu odluku kojom je izraelski prigovor odbačen kao preuranjen, te je predmet vraćen Pretresnom vijeću na suštinsko odlučivanje.