Ko su Druzi, zbog čega su u sukobu s vlastima u Siriji i zašto ih Izrael štiti

Na jugu Sirije ponovo je izbila ozbiljna kriza nakon što su vladine snage ušle u grad Suvajdu, centar druške zajednice. Ta akcija izazvala je strah od novog talasa nasilja nad manjinama, a Izrael je odmah reagovao zračnim udarima na snage Damaska.

Sve je počelo tokom vikenda sukobom lokalnih druških milicija i beduinskih plemena, u kojem je poginulo 30 ljudi, a deseci su ranjeni. Sirijska vlada je intervenisala, ali je i sama pretrpjela gubitke – 18 vojnika je ubijeno. Situacija se dodatno zakomplikovala kada su se u sukobe uključile i islamističke provladine snage. To je natjeralo jednog od druških lidera da zatraži međunarodnu zaštitu.

Izrael, koji se obavezao da će štititi Druze u Siriji, odgovorio je napadima na sirijske snage koje su se kretale ka Suvajdi, istakavši da će nastaviti s akcijama radi zaštite ove zajednice. Sirijsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je izraelske napade kao narušavanje suvereniteta, navodeći da je stradalo više civila i pripadnika sigurnosnih snaga.

Ko su Druzi?

Druzi su arapska etnoreligijska zajednica s oko milion pripadnika, većinom nastanjenih u Siriji, Libanu i Izraelu. Njihova vjera, nastala iz islama u 11. stoljeću, zatvorenog je tipa – ne dozvoljava prelazak u vjeru niti brakove s pripadnicima drugih religija. U Siriji, posebno u provinciji Suvajda, Druzi su često bili meta napada tokom desetogodišnjeg rata.