Gori glavna bina jednog od najpoznatijih festivala na svijetu: Snimci požara preplavili mreže

Na festivalskoj lokaciji u ovom trenutku nema posjetilaca, iako se vjeruje da su mnogi radnici prisutni zbog završnih priprema.

Videosnimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju plamen koji uništava raskošnu scenografiju, dok se vatrogasna vozila nalaze u blizini. Lokalni mediji su potvrdili ovu informaciju, navodeći da su hitne službe bile na terenu, a lokalnom stanovništvu je preporučeno da zatvori prozore i vrata.

Glavnu binu jednog od najpoznatijih muzičkih festivala na svijetu, belgijskog Tomorrowlanda, zahvatio je požar manje od dva dana prije planiranog otvaranja ovog masovnog događaja.

Tomorrowland je jedan od najvećih festivala elektronske plesne muzike, koji godišnje privlači više od 400.000 posjetilaca. Početak ovogodišnjeg izdanja planiran je za petak, 18. jula, u sklopu dvosedmičnog programa koji traje do 27. jula.

Strani mediji navode da su zatražili komentar od organizatora festivala u vezi s požarom i njegovim mogućim uticajem na planirano otvaranje. Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku požara niti o eventualnim promjenama u programu.

Prema pisanju lista The Mirror, na lokaciji se u trenutku požara nalazilo oko 1.000 zaposlenih. Nema izvještaja o povrijeđenim osobama. Uzrok požara još uvijek nije poznat, ali svjedoci tvrde da su čuli zvuke nalik vatrometu neposredno prije nego što je bini zahvatio plamen.