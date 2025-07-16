Izraelski ministar: Vlada Sirije napada manjine, želimo osigurati stabilnost

Izraelski ministar vanjskih poslova Gidon Sa'ar izjavio je da je istraga sirijske vlade o napadima na manjine u toj zemlji farsa, optuživši zvanični Damask da je sam umiješan u nasilje.

- Sirijska vlada i oružane grupe koje je podržavaju odgovorne su za napade na alavite, Kurde, Druze i kršćanske manjine - rekao je Saar tokom razgovora s ministrima vanjskih poslova Evropske unije, među kojima su bili Kaja Kalas (Kallas) iz Estonije, Johan Vadeful (Johann Wadephul) iz Njemačke i Giorgos Gerapetritis iz Grčke.

Kako je saopćeno iz njegovog kabineta, Saar je naveo da je sirijska vlada ranije ove godine najavila istragu ubistava pripadnika zajednice alavita, ali da je ta najava bila "prazno obećanje". Također je podsjetio da je zaštita manjinskih prava jedan od osnovnih uslova koje je Evropska unija postavila za moguće ukidanje sankcija režimu Bašara al-Asada (Bashar al-Assad).

- Kontinuirani napadi na manjinske zajednice onemogućavaju bilo kakvu stabilnost - poručio je Saar, dodavši da je Izrael direktno zainteresiran za mir i sigurnost na jugu Sirije, kao i za zaštitu zajednice Druza.

Prema njegovim riječima, sirijske vlasti su više puta dobile jasne poruke iz međunarodne zajednice i "tačno znaju" šta treba da urade ukoliko žele povratak stabilnosti.