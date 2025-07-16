Rubio o situaciji u Siriji: Dogovorili smo korake koji će večeras okončati situaciju

Situacija u Siriji je eskalirala nakon što se Izrael umiješao u sukob između vlasti u Siriji i Druza, manjinske zajednice koja ima podršku Izraela.

Tokom vikenda u sukobu beduina i Druza stradalo je više desetina osoba, a Izrael je danas pokrenuo velike napade.

Američki državni sekretar Marko Rubio kaže da su se strane dogovorile o koracima za okončanje situacije večeras.

- Dogovorili smo se o konkretnim koracima koji će večeras okončati ovu uznemirujuću i užasavajuću situaciju. To će zahtijevati od svih strana da ispune preuzete obaveze i to je ono što u potpunosti očekujemo da će učiniti - poručio je.