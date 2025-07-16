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JAVLJAJU DRŽAVNI MEDIJI

Sirijska vojska se povlači iz Suvajde u skladu sa sporazumom o prekidu vatre s vođama Druza

Ovaj potez dolazi nakon završetka "vojne misije progona odmetnutih grupa", kaže službena novinska agencija SANA

Sirijska vojska se povlači iz Suvajde. Anadolija

Anadolija

16.7.2025

Sirijske vladine snage počele su povlačenje iz južnog grada Suvajde u srijedu navečer, primjenjujući sporazum o prekidu vatre postignut ranije tog dana s vjerskim vođama Druza u gradu, izvijestila je državna novinska agencija SANA.

Povlačenje dolazi "nakon završetka vojne misije progona odmetnutih grupa" i slijedi dogovor između sirijske vlade i lokalnih druzijskih svećenika.

Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je u srijedu novi sporazum o prekidu vatre u Suvajdi, koji uključuje potpunu reintegraciju pokrajine pod vlast centralne vlade, prema novinskoj agenciji.

Sporazum je objavljen usred izraelskih napada usmjerenih na Damask, Suvajdu i Darau na jugozapadu Sirije. Izrael tvrdi da su operacije usmjerene na zaštitu druzijske manjine.

U Suvajdi su izbili sukobi između naoružanih druzijskih milicija i beduinskih grupa. Prema Ministarstvu, u nasilju je ubijeno više od 30 ljudi, a skoro 100 je povrijeđeno.

# SIRIJA
# SUWAYDA
# DRUZI
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