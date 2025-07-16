Sirijska vojska se povlači iz Suvajde u skladu sa sporazumom o prekidu vatre s vođama Druza

Sirijske vladine snage počele su povlačenje iz južnog grada Suvajde u srijedu navečer, primjenjujući sporazum o prekidu vatre postignut ranije tog dana s vjerskim vođama Druza u gradu, izvijestila je državna novinska agencija SANA.

Povlačenje dolazi "nakon završetka vojne misije progona odmetnutih grupa" i slijedi dogovor između sirijske vlade i lokalnih druzijskih svećenika.

Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je u srijedu novi sporazum o prekidu vatre u Suvajdi, koji uključuje potpunu reintegraciju pokrajine pod vlast centralne vlade, prema novinskoj agenciji.

Sporazum je objavljen usred izraelskih napada usmjerenih na Damask, Suvajdu i Darau na jugozapadu Sirije. Izrael tvrdi da su operacije usmjerene na zaštitu druzijske manjine.

U Suvajdi su izbili sukobi između naoružanih druzijskih milicija i beduinskih grupa. Prema Ministarstvu, u nasilju je ubijeno više od 30 ljudi, a skoro 100 je povrijeđeno.