Tramp vjeruje da će Kina uvesti smrtnu kaznu za proizvodnju fentanila

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da vjeruje kako će Kina početi izricati smrtnu kaznu osobama koje su uključene u proizvodnju i distribuciju fentanila, prenosi agencija Reuters.

Tramp je govorio na događaju povodom potpisivanja Zakona o fentanilu HALT, kojem su prisustvovali članovi porodica osoba koje su preminule od predoziranja ovim opasnim narkotikom. Tom prilikom kazao je da je uveo carine Kini upravo zbog problema s fentanilom.

- Mislim da ćemo to riješiti tako da Kina na kraju pređe na smrtnu kaznu za ljude koji proizvode ovaj fentanil i šalju ga u našu zemlju. Vjerujem da će se to uskoro dogoditi - rekao je Tramp.