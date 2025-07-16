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PREDSJEDNIK SAD

Tramp vjeruje da će Kina uvesti smrtnu kaznu za proizvodnju fentanila

Mislim da ćemo to riješiti tako da Kina na kraju pređe na smrtnu kaznu za ljude koji proizvode ovaj fentanil i šalju ga u našu zemlju, izjavio je

Donald Tramp. AP

M. Až.

16.7.2025

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da vjeruje kako će Kina početi izricati smrtnu kaznu osobama koje su uključene u proizvodnju i distribuciju fentanila, prenosi agencija Reuters.

Tramp je govorio na događaju povodom potpisivanja Zakona o fentanilu HALT, kojem su prisustvovali članovi porodica osoba koje su preminule od predoziranja ovim opasnim narkotikom. Tom prilikom kazao je da je uveo carine Kini upravo zbog problema s fentanilom.

- Mislim da ćemo to riješiti tako da Kina na kraju pređe na smrtnu kaznu za ljude koji proizvode ovaj fentanil i šalju ga u našu zemlju. Vjerujem da će se to uskoro dogoditi - rekao je Tramp.

# KINA
# FENTANIL
# SAD
# DONALD TRUMP
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