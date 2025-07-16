Tramp: Poslije razgovora sa mnom, Coca-Cola pristala koristiti pravi šećer od šećerne trske

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u srijedu da je kompanija Coca-Cola odlučila koristiti "pravi šećer od šećerne trske" u napicima namijenjenim američkom tržištu, nakon što je s predstavnicima te firme razgovarao o promjeni recepture.

- Razgovarao sam s Coca-Colom o korištenju prave šećerne trske u Coca-Coli u Sjedinjenim Državama, i oni su pristali na to. Zahvaljujem svima koji su donijeli ovu odluku u okviru kompanije Coca-Cola“, poručio je Tramp putem društvene mreže Truth Social.