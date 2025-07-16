Tramp: Poslije razgovora sa mnom, Coca-Cola pristala koristiti pravi šećer od šećerne trske

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u srijedu da je kompanija Coca-Cola odlučila koristiti "pravi šećer od šećerne trske" u napicima namijenjenim američkom tržištu, nakon što je s predstavnicima te firme razgovarao o promjeni recepture.
- Razgovarao sam s Coca-Colom o korištenju prave šećerne trske u Coca-Coli u Sjedinjenim Državama, i oni su pristali na to. Zahvaljujem svima koji su donijeli ovu odluku u okviru kompanije Coca-Cola“, poručio je Tramp putem društvene mreže Truth Social.
Ova najava dolazi u sklopu inicijative "Make America Healthy Again" koju je Trampova administracija pokrenula s ciljem da potakne prehrambenu industriju na izbacivanje vještačkih sastojaka poput umjetnih boja iz svojih proizvoda.
Inicijativa je usklađena sa zdravstvenim politikama koje promoviše Robert F. Kenedi Mlađi, aktuelni sekretar za zdravstvo. Coca-Cola koja se trenutno prodaje u Sjedinjenim Državama uobičajeno se zaslađuje kukuruznim sirupom s visokim udjelom fruktoze, dok se u drugim zemljama – uključujući Meksiko i dijelove Evrope – koristi šećer iz šećerne trske.
Kenedi je ranije oštro kritikovao pretjeranu konzumaciju šećera u američkoj ishrani te najavio da će nove prehrambene smjernice, koje se očekuju ovog ljeta, Amerikancima preporučiti veću upotrebu "prave, cjelovite hrane".