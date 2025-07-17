Zemljotres magnitude 7,3 zabilježen kod obale Aljaske, izdato upozorenje na cunami

Zemljotres magnitude 7,3 pogodio je područje oko obale Aljaske. Prema podacima Američke geološke službe (USGS), potres je registrovan u blizini Sand Pointa na otoku Popof, smještenom u središtu obale Aljaske.

Nacionalna uprava za okeane i atmosferu (NOAA) izdala je upozorenje na cunami za veći dio obale, uključujući i južne dijelove kopna Aljaske u pravcu grada Ankoredža.

Prema stručnjacima sa Tehnološkog univerziteta u Mičigenu, potres magnitude između 7,0 i 7,9 smatra se jakim i može izazvati ozbiljnu štetu. Ovakvi potresi u prosjeku se dese deset do petnaest puta godišnje.