Zemljotres magnitude 7,3 zabilježen kod obale Aljaske, izdato upozorenje na cunami

Zemljotres magnitude 7,3 pogodio je područje oko obale Aljaske. Prema podacima Američke geološke službe (USGS), potres je registrovan u blizini Sand Pointa na otoku Popof, smještenom u središtu obale Aljaske.
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Nacionalna uprava za okeane i atmosferu izdala je upozorenje na cunami za veći dio obale
Zemljotres kod obale Aljaske. USGC
Zemljotres magnitude 7,3 pogodio je područje oko obale Aljaske. Prema podacima Američke geološke službe (USGS), potres je registrovan u blizini Sand Pointa na otoku Popof, smještenom u središtu obale Aljaske.
Nacionalna uprava za okeane i atmosferu (NOAA) izdala je upozorenje na cunami za veći dio obale, uključujući i južne dijelove kopna Aljaske u pravcu grada Ankoredža.
Prema stručnjacima sa Tehnološkog univerziteta u Mičigenu, potres magnitude između 7,0 i 7,9 smatra se jakim i može izazvati ozbiljnu štetu. Ovakvi potresi u prosjeku se dese deset do petnaest puta godišnje.
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