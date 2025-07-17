Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTPISANI UGOVORI

Bahrein najavio ulaganja od 17 milijardi dolara u SAD

Plan obuhvata kupovinu Boeing aviona i GE motora, ulaganja u aluminij, LNG, AI čipove i zamjenu kineskih servera američkom tehnologijom

Salman bin Hamad Al Khalifa i Donald Tramp. AP

M. Až.

17.7.2025

Prijestolonasljednik Bahreina Salman bin Hamad Al Kalifa najavio je planove za ulaganje više od 17 milijardi dolara u Sjedinjene Američke Države tokom sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump) u Bijeloj kući.

- Veoma smo sretni što objavljujemo poslove vrijedne 17 milijardi dolara koji dolaze u Sjedinjene Američke Države - rekao je prijestolonasljednik.

Velika ulaganja

Planirana ulaganja obuhvataju kupovinu 12 Boeingovih aviona za nacionalnog avioprijevoznika Gulf Air, uz mogućnost nabavke još šest letjelica, kao i nabavku 40 motora kompanije General Electric. Bahrein će investirati i u američke energetske, tehnološke i proizvodne sektore, uključujući industriju aluminija, proizvodnju LNG-a i razvoj naprednih AI čipova.

Američki zvaničnici navode da će ovakva ulaganja podržati otprilike 30.000 radnih mjesta u SAD-u.

Objava dolazi nakon što je Tramp tokom posjete Bliskom istoku u maju sklopio više ugovora o stranim investicijama. Tokom boravka u Rijadu, osigurao je saudijsku obavezu ulaganja od 600 milijardi dolara u SAD i potpisao prodaju oružja vrijednu gotovo 142 milijarde dolara.

Očekuje se da Bahrein uskoro zaključi sporazume s kompanijama Oracle i Cisco, pri čemu će kineski serveri biti zamijenjeni Cisco opremom. Bahrein dodatno planira povećanje ulaganja u američku energetsku, tehnološku i industrijsku infrastrukturu.

Ugovori i memorandumi

Tokom posjete, prijestolonasljednik Salman potpisao je više ugovora i memoranduma o razumijevanju koji potvrđuju dogovorene aranžmane, izvještava Reuters.

Jedan od memoranduma odnosi se na unapređenje mirnodopskog nuklearnog partnerstva između dvije zemlje, a potpisali su ga američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) i ministar vanjskih poslova Bahreina Abdulatif bin Rašid Al Zajani (Abdullatif bin Rashid Al Zayani) u State Departmentu, prije sastanka u Ovalnom uredu.

Kralj Bahreina planira posjetiti Vašington kasnije ove godine kako bi finalizirao postignute sporazume i učvrstio ekonomsku saradnju s američkom administracijom.

# BAHREIN
# SAD
# DONALD TRUMP
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.