Bahrein najavio ulaganja od 17 milijardi dolara u SAD

Prijestolonasljednik Bahreina Salman bin Hamad Al Kalifa najavio je planove za ulaganje više od 17 milijardi dolara u Sjedinjene Američke Države tokom sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump) u Bijeloj kući.

- Veoma smo sretni što objavljujemo poslove vrijedne 17 milijardi dolara koji dolaze u Sjedinjene Američke Države - rekao je prijestolonasljednik.

Velika ulaganja

Planirana ulaganja obuhvataju kupovinu 12 Boeingovih aviona za nacionalnog avioprijevoznika Gulf Air, uz mogućnost nabavke još šest letjelica, kao i nabavku 40 motora kompanije General Electric. Bahrein će investirati i u američke energetske, tehnološke i proizvodne sektore, uključujući industriju aluminija, proizvodnju LNG-a i razvoj naprednih AI čipova.

Američki zvaničnici navode da će ovakva ulaganja podržati otprilike 30.000 radnih mjesta u SAD-u.

Objava dolazi nakon što je Tramp tokom posjete Bliskom istoku u maju sklopio više ugovora o stranim investicijama. Tokom boravka u Rijadu, osigurao je saudijsku obavezu ulaganja od 600 milijardi dolara u SAD i potpisao prodaju oružja vrijednu gotovo 142 milijarde dolara.

Očekuje se da Bahrein uskoro zaključi sporazume s kompanijama Oracle i Cisco, pri čemu će kineski serveri biti zamijenjeni Cisco opremom. Bahrein dodatno planira povećanje ulaganja u američku energetsku, tehnološku i industrijsku infrastrukturu.

Ugovori i memorandumi

Tokom posjete, prijestolonasljednik Salman potpisao je više ugovora i memoranduma o razumijevanju koji potvrđuju dogovorene aranžmane, izvještava Reuters.

Jedan od memoranduma odnosi se na unapređenje mirnodopskog nuklearnog partnerstva između dvije zemlje, a potpisali su ga američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) i ministar vanjskih poslova Bahreina Abdulatif bin Rašid Al Zajani (Abdullatif bin Rashid Al Zayani) u State Departmentu, prije sastanka u Ovalnom uredu.

Kralj Bahreina planira posjetiti Vašington kasnije ove godine kako bi finalizirao postignute sporazume i učvrstio ekonomsku saradnju s američkom administracijom.