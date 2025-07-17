Uhapšena Tajlanđanka: Ucjenjivala budističke svećenike s desetinama hiljada snimaka spolnih odnosa

Ženu koju policija zove "gđa Golf", uhapsila je tajlandska policija, a ona je navodno imala seksualne odnose s redovnicima.

Ona je koristila fotografije i videozapise tih djela kako bi od njih iznudila novac.

Smatra se da je imala odnose sa najmanje devet redovnika, što je potvrdila policija na press konferenciji prekjučer. Vjeruje se da je u posljednje tri godine primila oko 385 miliona bahta (11,9 miliona dolara).

Izvršeni pretresi

Istražitelji koji su pretražili njenu kuću pronašli su više od 80.000 fotografija i videozapisa korištenih za ucjenjivanje redovnika, potvrdio je portparol policije.

Ovaj skandal posljednji je koji je potresao vrlo cijenjenu tajlandsku budističku instituciju, koju posljednjih godina muče optužbe za umiješanost redovnika u seksualne delikte i trgovinu drogom.

Policija je izjavila da je slučaj prvi put dospio u sredinu junu, kada su saznali da je opat u Bangkoku iznenada napustio redovnički red nakon što ga je žena iznuđivala.

Tvrdila da ima dijete

Gđa Golf "imala je vezu" s redovnikom u maju 2024., rekla je policija. Kasnije je tvrdila da ima njegovo dijete i tražila alimentaciju od više od sedam miliona bahta, dodali su.

Vlasti su potom otkrile da su drugi redovnici slično prebacili novac gospođi Golf - što je policija nazvala njenim "modus operandi". Policija je dodala da su otkrili da je gotovo sav novac podignut, a dio je korišten za online kockanje.

Kada su istražitelji ranije ovog mjeseca pretražili kuću gospođe Golf, zaplijenili su joj telefone i pronašli više od 80.000 fotografija i videozapisa koje je koristila za ucjenjivanje redovnika, rekla je policija.

Više optužbi

Suočava se s više optužbi, uključujući iznudu, pranje novca i primanje ukradene robe. Policija je također otvorila telefonsku liniju za prijavu "neposlušnih redovnika".

Skandal je potaknuo Vrhovno vijeće Sanghe - upravno tijelo za tajlandski budizam - da kaže da će formirati poseban odbor za preispitivanje redovničkih propisa. Vlada također potiče strožije kazne - uključujući novčane kazne i zatvor - za redovnike koji krše redovnički kodeks.

Ove sedmice, tajlandski kralj Vajiralongkorn opozvao je kraljevsku naredbu koju je izdao u junu, dodijelivši više titule 81 redovniku. Naveo je nedavne slučajeve nedoličnog ponašanja, za koje je rekao da su "uzrokovali veliku patnju budista u svojim mislima".

U Tajlandu, gdje se više od 90 posto stanovništva identificira kao budisti, redovnici su vrlo poštovani. Mnogi Tajlanđani također se odlučuju privremeno zarediti za redovnike kako bi akumulirali dobru karmu. No, budističku instituciju u nedavnoj prošlosti potresli su skandali.

Virapol Sukfol (Wirapol Sukphol), redovnik iz džet-setera poznat po svom raskošnom načinu života, dospio je na međunarodne naslovnice 2017. godine kada je optužen za seksualne prijestupe, prijevaru i pranje novca. A 2022. godine, hram u sjevernoj pokrajini Phetchabun ostao je bez redovnika nakon što su sva četvorica njegovih redovnika uhapšena u raciji droge i razodjenuta.

Uprkos godinama kritika o disciplinskim pitanjima i pitanjima odgovornosti unutar tajlandske Sanghe, mnogi kažu da je bilo malo stvarnih promjena u stoljetnoj instituciji. Veliki dio problema leži u strogoj hijerarhiji, kažu stručnjaci.

- To je autoritarni sistem sličan tajlandskoj birokratiji gdje su stariji redovnici poput visokorangiranih dužnosnika, a mlađi redovnici njihovi podređeni. Kad vide nešto neprimjereno, ne usuđuju se progovoriti jer je vrlo lako biti izbačen iz hrama - rekao je vjerski učenjak Surafot Tavesak (Suraphot Thaweesak) za BBC Thai.