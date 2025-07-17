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SIRIJSKI PREDSJEDNIK

Prva reakcija nakon napada Izraela: Al-Šara obećao zaštitu za Druze

Vijeće mora osuditi barbarske zločine počinjene nad nevinim civilima na sirijskoj teritoriji, kaže Denon

Ahmed al-Šara. Platforma X

A. O.

17.7.2025

Privremeni sirijski predsjednik Ahmed al-Šara (al-Sharaa) jutros je kazao da je zaštita građana Druza i njihovih prava "prvi prioritet", a Izrael je obećao uništiti vladine snage Sirije koje napadaju Druze na jugu te zemlje.

Izrael je izveo zračne napade na Damask, a Šara je tokom obraćanja građanima kazao da odbacuje svaki pokušaj da ih se uvuče u ruke vanjskih aktera. Poručio je kako se ne boje.

- Mi nismo među onima koji se boje rata. Cijeli život smo proveli suočeni s izazovima i braneći svoj narod, ali smo interese Sirijaca stavili ispred haosa i uništenja – izjavio je on.

Dodao je da je spreman boriti se ako im dostojanstvo bude ugroženo.

Zahtjev za povlačenje

Izraelski zračni udari raznijeli su dio sirijskog ministarstva odbrane i pogodili područje blizu predsjedničke palate, dok je Izrael obećao uništiti vladine snage koje napadaju Druze na jugu Sirije i zahtijevao njihovo povlačenje.

Napadi predstavljaju značajnu izraelsku eskalaciju protiv Šarine administracije. Dogodili su se uprkos njegovom zbližavanju sa Amerikom i sve prisnijim sigurnosnim kontaktima s Izraelom.

Opisujući nove sirijske vladare kao "jedva prikrivene džihadiste", Izrael je poručio da im neće dopustiti premještanje snaga na jug Sirije i obećao je zaštitu druzijske zajednice u tom području, ohrabren pozivima iz vlastite druzijske manjine.

- Stupili smo u kontakt sa svim stranama uključenim u sukobe u Siriji. Dogovorili smo konkretne korake koji će okončati ovu zabrinjavajuću i užasavajuću situaciju večeras – kazao je državni sekretar SAD Marko Rubio (Marco) na društvenim mrežama.

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija sastat će se u četvrtak kako bi raspravljalo o sukobu, saopćili su diplomati.

- Vijeće mora osuditi barbarske zločine počinjene nad nevinim civilima na sirijskoj teritoriji. Izrael će i dalje odlučno djelovati protiv bilo kakve terorističke prijetnje na svojim granicama, bilo gdje i bilo kada – kazao je izraelski ambasador pri UN-u Deni Denon (Danny Danon).

Ubijeni civili

Sirijska mreža za ljudska prava objavila je da je 169 ljudi ubijeno u nasilju ove sedmice. Sigurnosni izvori procjenjuju broj žrtava na 300.

Vojni zvaničnik Izraela kazao je da je pogođen ulaz u vojno sjedište u Damasku, kao i vojna meta u blizini predsjedničke palate. Zvaničnik je rekao da sirijske snage nisu djelovale kako bi spriječile napade na Druze i da su dio problema.

- Nećemo dozvoliti da jug Sirije postane uporište terorizma – kazao je načelnik Generalštaba izraelske vojske Ejal Zamir (Eyal).

Druzi, sljedbenici religije koja je ogranak islama, rasprostranjeni su između Sirije, Libana i Izraela.

Nakon poziva u Izraelu da se pomogne Druzima u Siriji, deseci izraelskih Druza probili su se kroz pogradu ogradu u srijedu i povezali se sa Druzima na sirijskoj strani.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) kazao je da vojska Izraela radi na spašavanju Druza i pozvao izraelske Druze da ne prelaze granicu. Izraelska vojska saopćila je da radi na sigurnom povratku civila koji su prešli.

Izraelski Druz Faez Škeir (Shkeir) rekao je da se osjeća nemoćno dok gleda nasilje u Siriji.

- Moja porodica je u Siriji. Moja supruga je u Siriji, moje amidže su iz Sirije, i moja porodica je u Siriji, u Suejdi. Ne volim gledati kako ih ubijaju. Izbacili su ih iz njihovih domova, opljačkali i spalili kuće, ali ja ne mogu ništa učiniti – ističe.

# SIRIJA
# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# DRUZI
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