Prva reakcija nakon napada Izraela: Al-Šara obećao zaštitu za Druze

Privremeni sirijski predsjednik Ahmed al-Šara (al-Sharaa) jutros je kazao da je zaštita građana Druza i njihovih prava "prvi prioritet", a Izrael je obećao uništiti vladine snage Sirije koje napadaju Druze na jugu te zemlje.

Izrael je izveo zračne napade na Damask, a Šara je tokom obraćanja građanima kazao da odbacuje svaki pokušaj da ih se uvuče u ruke vanjskih aktera. Poručio je kako se ne boje.

- Mi nismo među onima koji se boje rata. Cijeli život smo proveli suočeni s izazovima i braneći svoj narod, ali smo interese Sirijaca stavili ispred haosa i uništenja – izjavio je on.

Dodao je da je spreman boriti se ako im dostojanstvo bude ugroženo.

Zahtjev za povlačenje

Izraelski zračni udari raznijeli su dio sirijskog ministarstva odbrane i pogodili područje blizu predsjedničke palate, dok je Izrael obećao uništiti vladine snage koje napadaju Druze na jugu Sirije i zahtijevao njihovo povlačenje.

Napadi predstavljaju značajnu izraelsku eskalaciju protiv Šarine administracije. Dogodili su se uprkos njegovom zbližavanju sa Amerikom i sve prisnijim sigurnosnim kontaktima s Izraelom.

Opisujući nove sirijske vladare kao "jedva prikrivene džihadiste", Izrael je poručio da im neće dopustiti premještanje snaga na jug Sirije i obećao je zaštitu druzijske zajednice u tom području, ohrabren pozivima iz vlastite druzijske manjine.

- Stupili smo u kontakt sa svim stranama uključenim u sukobe u Siriji. Dogovorili smo konkretne korake koji će okončati ovu zabrinjavajuću i užasavajuću situaciju večeras – kazao je državni sekretar SAD Marko Rubio (Marco) na društvenim mrežama.

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija sastat će se u četvrtak kako bi raspravljalo o sukobu, saopćili su diplomati.

- Vijeće mora osuditi barbarske zločine počinjene nad nevinim civilima na sirijskoj teritoriji. Izrael će i dalje odlučno djelovati protiv bilo kakve terorističke prijetnje na svojim granicama, bilo gdje i bilo kada – kazao je izraelski ambasador pri UN-u Deni Denon (Danny Danon).

Ubijeni civili

Sirijska mreža za ljudska prava objavila je da je 169 ljudi ubijeno u nasilju ove sedmice. Sigurnosni izvori procjenjuju broj žrtava na 300.

Vojni zvaničnik Izraela kazao je da je pogođen ulaz u vojno sjedište u Damasku, kao i vojna meta u blizini predsjedničke palate. Zvaničnik je rekao da sirijske snage nisu djelovale kako bi spriječile napade na Druze i da su dio problema.

- Nećemo dozvoliti da jug Sirije postane uporište terorizma – kazao je načelnik Generalštaba izraelske vojske Ejal Zamir (Eyal).