Objavljeni nacrti za novi ruski tenk: Nosit će top od haubice kalibra 152 milimetra

Nacrte za novi ruski tenk koji će nositi top od haubice kalibra 152 milimetra izradio je Državni tehnički univerzitet Jurij Gagarin.

Ove nacrte su objavili zapadni mediji, a ovaj patent opisuje integraciju kratkocijevnog topa kalibra 152 mm, daljinski upravljane oružane stanice s automatskim topom kalibra 30 mm i raketnim bacačima, aktivnog laserskog sistema za protivmjere kao i izviđačkih bespilotnih letjelica.

Naime, cilj dizajna je poboljšanje borbene efikasnosti ruskih tenkova u urbanim, planinskim i okruženjima visokog rizika prilagođavanjem postojećih platformi tenkova T-72, T-80, T-90 i T-14 u multifunkcionalna vozila za izviđanje, vatrenu podršku i odbranu od dronova.

Ovaj jurišni tenk integriše daljinski upravljanu oružanu stanicu, aktivne i pasivne sisteme zaštite i laserski sistem protivmjera za suočavanje s prijetnjama od dronova, municije za napad odozgo i ciljeva koji se približavaju iz više pravaca.