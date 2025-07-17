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IZRADIO UNIVERZITET

Objavljeni nacrti za novi ruski tenk: Nosit će top od haubice kalibra 152 milimetra

Ovaj tenk bi trebao moći ispaljivati navođenu municiju, uključujući projektile sa samonavođenjem koji se lansiraju

Cilj dizajna je poboljšanje borbene efikasnosti ruskih tenkova. Platforma X

A. O.

17.7.2025

Nacrte za novi ruski tenk koji će nositi top od haubice kalibra 152 milimetra izradio je Državni tehnički univerzitet Jurij Gagarin.

Ove nacrte su objavili zapadni mediji, a ovaj patent opisuje integraciju kratkocijevnog topa kalibra 152 mm, daljinski upravljane oružane stanice s automatskim topom kalibra 30 mm i raketnim bacačima, aktivnog laserskog sistema za protivmjere kao i izviđačkih bespilotnih letjelica.

Naime, cilj dizajna je poboljšanje borbene efikasnosti ruskih tenkova u urbanim, planinskim i okruženjima visokog rizika prilagođavanjem postojećih platformi tenkova T-72, T-80, T-90 i T-14 u multifunkcionalna vozila za izviđanje, vatrenu podršku i odbranu od dronova.

Ovaj jurišni tenk integriše daljinski upravljanu oružanu stanicu, aktivne i pasivne sisteme zaštite i laserski sistem protivmjera za suočavanje s prijetnjama od dronova, municije za napad odozgo i ciljeva koji se približavaju iz više pravaca.

Objavljeni nacrt. Državni tehnički univerzitet Jurij Gagarin

Ovaj tenk bi trebao moći ispaljivati navođenu municiju, uključujući projektile sa samonavođenjem koji se lansiraju ili kroz glavni top ili iz vanjskih kontejnera.

Iz perspektive tenkova i oklopnih vozila koje trenutno koristi ruska vojska ovaj tenk izgleda prilično futuristički, a veliki broj integrisanih tehnologija novijeg doba samo povećava njegovu cijenu.

Sličan projekat je bio i razvoj glavnog borbenog tenka T-14 Armata koji je zbog svoje prevelike cijene koštanja prema svemu sudeći napušten i samo eksperimentalni projekat.

# TENK
# RUSIJA
# HAUBICA
# NACRTI
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