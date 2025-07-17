Tramp smijenio tužiteljicu koja je radila na slučajevima Epstajna i Pi Didija

Ministarstvo pravosuđa SAD uručilo je otkaz saveznoj tužiteljici Maurin Komi (Maurene Comey), poznatoj po radu na slučajevima protiv Džefrija Epstajna (Jeffreyja Epsteina), njegove saradnice Gelin Maksvel (Ghislaine Maxwell) i kontroverznog repera Šon Didija Kombsa (Seana "Diddyja" Combsa).

Tužiteljica je u uredu tužioca za Južni okrug Njujorka (New Yorka) radila od 2015. godine.

Iako službeni razlog smjene nije naveden, njen odlazak potvrdili su izvori za CBS, prenosi BBC.

Bez obrazloženja

Prema informacijama koje je objavio Politico, pozivajući se na osobu upoznatu sa situacijom, Komi nije dobila nikakvo obrazloženje za otkaz.

Ovaj potez mnogi dovode u vezu s činjenicom da je Maurin kćerka Džejmsa Komija, bivšeg direktora FBI-ja kojeg je predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) smijenio još 2017. godine. Kako navodi ABC News, Tramp je u privatnim krugovima navodno izrazio veliko nezadovoljstvo što kćerka njegovog poznatog protivnika radi u njegovoj administraciji.

Napad na pristaše

Otkaz dolazi u vrlo osjetljivom trenutku. S jedne strane, Trampova administracija i glavna državna advokatica Pem Bondi (Pam) na udaru su kritika zbog postupanja s dokumentacijom u slučaju Epstajn. Nakon što je u februaru najavila moguću objavu Epstajnovog popisa klijenata, Bondi je prošle sedmice izjavila da "inkriminirajući popis" ne postoji i da novi dokumenti neće biti objavljeni.

Sam Tramp je nedavno na društvenim mrežama oštro napao pristaše koji tvrde da se slučaj zataškava, nazvavši ih "slabićima".

S druge strane, smjena slijedi nakon što tužilački tim Maurin nije uspio ishoditi osuđujuću presudu za Šona po najtežim tačkama optužnice, koje su uključivale reketarenje i trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Reper je ovog mjeseca proglašen krivim po lakšim optužbama.

Širi kontekst kadrovskih promjena

Dodatnu dimenziju cijeloj priči daje i nedavna istraga protiv njenog oca, Džejmsa Komija. Bivši šef FBI-ja ispitan je zbog fotografije školjke koju je objavio, a zatim obrisao s Instagrama, a koju su savezni dužnosnici protumačili kao prikriveni poziv na nasilje protiv Trampa. Također, tužioci su navodno istraživali i njegove izjave pred Kongresom o navodnom ruskom upletanju u izbore 2016. godine.

Smjena Maurin Komi uklapa se u širi obrazac otpuštanja unutar Ministarstva pravosuđa otkako se Tramp u januaru vratio na vlast. Prošle sedmice glavna advokatica Bondi otpustila je najmanje 20 zaposlenika povezanih s istragama posebnog tužioca Džeka Smita (Jacka Smitha) o Trampovim pokušajima poništavanja izbora 2020. i rukovanju povjerljivim dokumentima. Otkaze su dobili i brojni tužioci koji su podizali optužnice protiv učesnika napada na Kapitol.