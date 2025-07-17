Gaza: Više od 90 mrtvih u jednom danu, 30 poginulih dok su čekali hranu

Najmanje 93 Palestinaca ubijeno je u posljednja 24 sata tokom izraelskih napada na Pojas Gaze, objavila je Al Jazeera, pozivajući se na medicinske izvore na terenu.

Među žrtvama je najmanje 30 civila koji su poginuli dok su čekali u redu za distribuciju hrane.

Prema navodima iz live bloga Al Jazeere, smrt civila nastupila je uslijed kombinacije zračnih udara i haosa oko punktova za pomoć, pri čemu su neki pregaženi u stampedu, dok su drugi pogođeni u blizini napadnutih zona.

– Nema više sigurnog mjesta. Ljudi umiru dok traže hljeb i vodu - navodi jedan od lokalnih humanitarnih radnika za Al Jazeeru.

Istovremeno, izraelske snage su nastavile s vojnom kampanjom na Zapadnoj obali, gdje je tokom racija uhapšeno najmanje osam osoba, dok se širom Gaze bilježe nova razaranja i masovne evakuacije.

Humanitarne organizacije upozoravaju na kolaps pomoći, naglašavajući da su punktovi za podjelu hrane postali mjesta straha i smrti.

Ovo je još jedan u nizu tragičnih dana za stanovnike Gaze, gdje je ukupan broj žrtava od početka sukoba u oktobru 2024. premašio 58.000, uključujući hiljade žena i djece.