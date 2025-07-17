U požaru tržnog centra stradalo najmanje 60 osoba, guverner podnio tužbu protiv vlasnika

Najmanje 60 osoba poginulo je, a više njih je povrijeđeno u katastrofalnom požaru koji je sinoć izbio u velikom tržnom centru u gradu al-Kut, na istoku Iraka, javlja državna novinska agencija INA.

Stravični prizori dolaze s društvenih mreža, gdje se vidi kako vatrena stihija proždire petospratnu zgradu tokom noći, dok se vatrogasci bore da obuzdaju plamen.