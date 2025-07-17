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TRAGEDIJA U IRAKU

U požaru tržnog centra stradalo najmanje 60 osoba, guverner podnio tužbu protiv vlasnika

Još uvijek nije poznat tačan uzrok požara

Tržni centar u plamenu. Platforma X

I. H.

17.7.2025

Najmanje 60 osoba poginulo je, a više njih je povrijeđeno u katastrofalnom požaru koji je sinoć izbio u velikom tržnom centru u gradu al-Kut, na istoku Iraka, javlja državna novinska agencija INA.

Stravični prizori dolaze s društvenih mreža, gdje se vidi kako vatrena stihija proždire petospratnu zgradu tokom noći, dok se vatrogasci bore da obuzdaju plamen.

Guverner pokrajine Vasit (Wasit), Muhamed al- Mijahi (Mohammed al-Miyahi), potvrdio je da je broj žrtava dostigao oko 60 osoba, uključujući poginule i povrijeđene, te istakao da je podnio krivične prijave protiv vlasnika objekta.

– Riječ je o velikoj tragediji. Požar je izbio kasno sinoć, a istraga je u toku. Preliminarni rezultati očekuju se u narednih 48 sati – rekao je al-Mijahi za agenciju INA.

Još uvijek nije poznat tačan uzrok požara, ali vlasti ne isključuju mogućnost nemara ili tehničkih propusta u konstrukciji zgrade.

# TRŽNI CENTAR
# IRAK
# POŽAR
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