Zaštita ili strategija: Izrael bombarduje Siriju, Druzi u centru rata i geopolitike

U danima kada Sirija pokušava stabilizovati zemlju poslije višegodišnjeg rata, sektaški sukobi u pokrajini Svejda (Sweida) postali su povod za izraelsku vojnu intervenciju, čije posljedice bi mogle ići daleko šire od lokalnog sukoba.

Kako izvještava španski El País, Izrael je u noći s 15. na 16. juli izveo precizne zračne udare na ciljeve u Damasku, uključujući zgradu Ministarstva odbrane i komandne centre sirijske vojske, te na vojna uporišta u Svejdi. U izvještaju se navodi da je izraelska ofanziva dodatno destabilizovala ionako krhku situaciju u Siriji, pod izgovorom zaštite druske manjine.

Ko su Druzi i zašto su važni?

Prema navodima Reutersa, sukobi su eskalirali nakon ubistva jednog druskog trgovca, što je izazvalo oružani odgovor lokalnih milicija. Druzi su optužili provladine snage i beduinske paravojne grupe za napade, a sirijska vojska brzo je reagovala. U haosu koji je uslijedio, poginulo je više desetina ljudi, uključujući i civile.

Druzi su vjersko-etnička zajednica nastala u 11. stoljeću, koja kombinira elemente islama, filozofije, gnosticizma i neoplatonizma. Vjera im je zatvorenog karaktera, bez misionarstva, a njihova zajednica poznata je po disciplini i lojalnosti domovini.

U Siriji čine oko 3% stanovništva i većinom žive u planinskoj oblasti Džabal al Druze (Jabal al-Druze), Planina Druza, s administrativnim centrom u Svejdi. Tokom sirijskog građanskog rata pokušavali su ostati neutralni, no sada su uvučeni u nove sukobe, bez jasne političke zaštite.

U Izraelu, s druge strane, Druzi su punopravni građani, služe u vojsci i državi, i imaju snažnu vezu s izraelskim establišmentom. Upravo ta veza sada postaje izgovor za izraelsku vojnu intervenciju u susjednoj državi.

Zaštita ili maska?

Premijer Izraela u obraćanju javnosti poručio je da je “zaštita Druza moralna obaveza”, dok ministar odbrane tvrdi da se radi o “sprječavanju još jednog masakra”. No, analitičari El País-a i AP-ja upozoravaju da bi humanitarni diskurs mogao služiti kao paravan za strateške ciljeve, uspostavljanje tampon-zone prema Golanskoj visoravni, slabljenje iranskog utjecaja u Siriji, te osiguranje izraelskih granica i sprječavanje “Hezbolahizacije juga Sirije”.

U izvještaju Associated Pressa, navodi se da je napad uzrokovao dodatne civilne žrtve i doveo do panike među stanovništvom, dok UN i EU pozivaju na hitnu deeskalaciju.

Moguće posljedice

Sirijska vlada optužila je Izrael za “direktnu agresiju i kršenje suvereniteta”, dok saveznici Damaska, uključujući Iran i Hezbollah, najavljuju odgovor. Druzi se, po ko zna koji put, nalaze u unakrsnoj vatri – simbolično i fizički.

Regionalne sile pozivaju na smirivanje. Egipat, Jordan i Turska upozoravaju da bi svaka nova eskalacija mogla destabilizirati cijeli Bliski istok, dok pregovori o sirijskoj tranziciji već mjesecima stagniraju.