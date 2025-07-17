Demokratska stranka promijenila stav o Izraelu

Neki od glavnih senatora Demokratske stranke u Senatu počeli su da odražavaju stavove baze svoje stranke, koja je sve manje sklona podršci Izraelu, piše Axios.

Senatorica Elissa Slotkin, umjerena demokratkinja, ove sedmice je oštro kritikovala izraelsku vladu zbog nedostatka humanitarne pomoći u Gazi i nasilja koje izraelski doseljenici sprovode na Zapadnoj obali.

Senator Chris Van Hollen, još jedan umjereni demokrat koji kritikuje Izrael od početka rata, izjavio je da je "vrijeme da članovi Kongresa iz Demokratske stranke progovore i oglase se o humanitarnoj katastrofi u Gazi."

Ove izjave predstavljaju značajnu promjenu tona prema Netanyahuu iz centra Demokratske stranke.

Slotkin je ove sedmice na mreži X komentarisala ubistvo američkog državljanina od strane izraelskih doseljenika na Zapadnoj obali i kritikovala Netanyahua zbog izostanka odgovornosti.

Slotkin, bivša analitičarka CIA-e koja je radila u Iraku, rekla je za Axios u srijedu da je dobila "mnogo negativnih reakcija" na svoju objavu nakon "vrlo teškog vikenda na Bliskom istoku."

Progresivni senator Bernie Sanders rekao je za Axios da zakonodavci počinju shvatati "da ovo nije samo moralno pitanje, već i političko pitanje."

Van Hollen, vodeći demokratski glas u Senatu protiv Netanyahuove vlade, rekao je za Axios da mu je drago što se sve više demokrata oglašava.

"Vidjeli smo obrazac nekažnjivosti od strane Netanyahuove vlade, bez ikakve odgovornosti za ova ubistva, i vidjeli smo obrazac ravnodušnosti od strane američke vlade. Drago mi je što sve više ljudi počinje obraćati pažnju", rekao je Van Hollen.