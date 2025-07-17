Ruskinja s djecom pronađena u pećini u Indiji: Meditirala uz svijeće, živjela u tišini

U neobičnoj i potresnoj priči koja je šokirala lokalne vlasti i javnost, indijska policija pronašla je 40-godišnju Ruskinju Ninu Kutinu i njene dvije kćerkice, stare šest i četiri godine, kako žive same u pećini duboko u šumama brda Ramatirtha, u indijskoj saveznoj državi Karnataka.

Policija je prilikom rutinske kontrole naišla na improvizirani dom u pećini, prekriven crvenim sarijima koji su služili kao zavjesa na ulazu. Na unutrašnjim zidovima pećine nalazile su se slike hinduističkih božanstava, a prostor je bio uređen za meditaciju i molitvu.

- Rekla nam je da je željela boraviti u prirodi i posvetiti se Bogu, izjavio je policajac Sridhar S.R., dodavši da je Kutina ranije radila kao nastavnica ruskog jezika u Goi, popularnoj turističkoj regiji na jugu Indije.



