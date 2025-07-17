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DUHOVNO POVLAČENJE

Ruskinja s djecom pronađena u pećini u Indiji: Meditirala uz svijeće, živjela u tišini

Nina Kutina i njene dvije kćerke pronađene u izoliranoj šumi, na zidovima pećine slike hinduističkih božanstava

Pronađena Nina Kutina. Platforma X

I. H. / Index.hr

17.7.2025

U neobičnoj i potresnoj priči koja je šokirala lokalne vlasti i javnost, indijska policija pronašla je 40-godišnju Ruskinju Ninu Kutinu i njene dvije kćerkice, stare šest i četiri godine, kako žive same u pećini duboko u šumama brda Ramatirtha, u indijskoj saveznoj državi Karnataka.

Policija je prilikom rutinske kontrole naišla na improvizirani dom u pećini, prekriven crvenim sarijima koji su služili kao zavjesa na ulazu. Na unutrašnjim zidovima pećine nalazile su se slike hinduističkih božanstava, a prostor je bio uređen za meditaciju i molitvu.

- Rekla nam je da je željela boraviti u prirodi i posvetiti se Bogu, izjavio je policajac Sridhar S.R., dodavši da je Kutina ranije radila kao nastavnica ruskog jezika u Goi, popularnoj turističkoj regiji na jugu Indije.


Kutina je ispričala da je dane provodila slikajući, pjevajući, čitajući i vodeći miran život sa svojim kćerima. Međutim, nakon što je otkriveno da je ostala u zemlji nakon isteka vize, premještena je s djecom u pritvorski centar za strance.

- Naš miran život u špilji je završio. Naš dom u pećini je uništen, poručila je svojim prijateljima u poruci nakon što je uhapšena.

Vlasti su najavile da će pokrenuti postupak njene repatrijacije u Rusiju, dok se slučaj i dalje istražuje.

# INDIJA
# MEDITACIJA
# PEĆINA
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